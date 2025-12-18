checco zalone
Checco Zalone

Checco Zalone: nuovo brano e videoclip “La prostata inflamada”

Redazione 18 Dicembre 2025 Artisti, Dischi & Novità, In News Lascia un commento 185 Visite


Checco Zalone lancia un nuovo brano “La prostata inflamada” accompagnato da un videoclip diretto da Gennaro Nunziante, regista dei suoi primi quattro film e di “Buen Camino”, l’attesa commedia in uscita nei cinema il 25 dicembre distribuita da Medusa Film.


Il video musicale è stato lanciato in anteprima questa sera alle ore 21.00 a reti unificate su tutti i canali Mediaset: Canale 5, Italia 1, Rete 4, Iris, La5, Cine34, TgCom24, Italia 2, Mediaset Extra, Focus, Top Crime, Twentyseven, Canale 20.

Un dono di Natale anticipato di Checco Zalone per il suo pubblico in attesa dell’arrivo in sala del nuovo film.

Buen Camino” è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL e in collaborazione con Netflix realizzata da Indiana Production, una società Vuelta.

Comunicato stampa Dario Sardone


Tags

Guarda anche...

Pinguini Tattici Nucleari islanda

“Islanda” è il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari

È disponibile il videoclip di ISLANDA, il nuovo singolo dei PINGUINI TATTICI NUCLEARI, in radio e su tutte …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

info@radiowebitalia.it
© Copyright - 2025, All Rights Reserved

Policy immagini