Blind, El Ma, Soniko in radio con “Nei Miei DM”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Entra oggi in rotazione radiofonica “NEI MIEI DM”, il singolo del trio BLIND, EL MA & SONIKO in gara nella sezione Nuove Proposte del 76° Festival di Sanremo (in programma dal 24 al 28 febbraio 2026).

“Nei miei DM” è un brano pop-dance energico che racconta con leggerezza e ironia una storia d’amore di oggi tra messaggi, attese e desideri.

La formazione – un progetto originale nato nel 2025 unendo tre anime artistiche diverse – ha conquistato il suo posto all’Ariston vincendo Area Sanremo 2025, il concorso organizzato dalla città di Sanremo e dall’Orchestra sinfonica, superando selezioni a cui hanno partecipato oltre 500 candidati. Annunciati dalla commissione Rai presieduta da Carlo Conti, i tre artisti si sono imposti tra i vincitori e accederanno di diritto alla competizione delle Nuove Proposte insieme a Mazzariello.

Blind (Franco Popi Rujan) è un rapper italiano originario di Perugia, noto al grande pubblico per il terzo posto ottenuto nella quattordicesima edizione di X Factor nel 2020 e per l’album che ne è seguito, che contiene il singolo certificato platino “Cuore Nero”. La sua cifra artistica mescola rap e pop con testi personali e introspettivi, capaci di raccontare emozioni autentiche.

El Ma (Elmira Marinova) è una giovane e carismatica cantante e autrice di nazionalità bulgara, oggi attiva in Italia. Con un background internazionale e una voce potente, El Ma si è fatta notare dal pubblico grazie alla partecipazione a X Factor nel 2024 e, in seguito, per i suoi brani inediti molto personali.

Soniko (Niccolò Cervellin) è un DJ, producer e artista italiano in forte ascesa, capace di unire sonorità pop, urban ed elettroniche. Con alle spalle importanti performance live – ed il suo ultimo brano uscito in lingua inglese “Sweet talking” – Soniko porta nel trio una visione musicale fresca e dancefloor-oriented.

Il brano è accompagnato da un videoclip, gia’ disponiblie sul sito della RAI. Il video fonde narrazione e performance, trasformando il cantato in parte integrante della storia. Racconta il rapimento di Blind ed El Ma, catturati all’insaputa di Soniko, che si ritrova improvvisamente coinvolto in una sorta di caccia al tesoro urbana. Attraverso una serie di indizi e messaggi – un richiamo diretto ai DM del titolo – Soniko segue le tracce lasciate dai suoi compagni, decifrando segnali e location come se fossero messaggi privati disseminati nella città. Il percorso lo conduce fino a un garage nascosto, dove Blind ed El Ma sono costretti a esibirsi in un live privato per un enigmatico boss di zona, affiancato da due guardie del corpo gemelle e dal suo inseparabile barboncino Roger, che accarezza con fare surreale mentre gli artisti cantano. La tensione iniziale si scioglie progressivamente in un clima ironico e grottesco, fino a un finale inaspettato in cui anche il boss si lascia coinvolgere dal ritmo del brano, lanciandosi nel ballo e trasformando il sequestro in una performance collettiva, perfettamente in linea con l’energia positiva del pezzo.

«“Nei miei DM” è nata in modo spontaneo, dal desiderio di raccontare come oggi le emozioni passino spesso da uno schermo prima ancora che dalla realtà. È una canzone che parla di attrazione, attesa e connessione, ma lo fa con leggerezza e con un’energia che ci rappresenta. Arrivare a Sanremo Giovani, dopo aver vinto Area Sanremo e superato tutte le selezioni, è per noi un traguardo enorme: significa portare una proposta nuova e diversa su uno dei palchi più importanti d’Europa. Per El Ma, che arriva dalla Bulgaria e solo due anni fa non parlava italiano, questo momento ha un valore speciale, carico di orgoglio ed emozione. Il brano è cresciuto insieme a noi, trasformandosi in un dialogo reale, in cui a volte basta uno sguardo o una sensazione – “parlami senza parole” – per dire tutto. Per Blind, questa partecipazione rappresenta una vera riscossa, il ritorno sui palchi che contano con un progetto nuovo e condiviso. Per Soniko, invece, è la realizzazione di un sogno: portare su quel palco una creatura nata dalla propria visione musicale è qualcosa di difficile da descrivere a parole. Siamo un trio atipico – un rapper, una cantante dal background internazionale e un DJ – e questa diversità è la nostra forza. Da Sanremo ci aspettiamo di raggiungere quante più persone possibile e di far arrivare la nostra musica e i nostri messaggi nel cuore di chi ascolta.»

Questa partecipazione segna un passo fondamentale nella carriera dei tre artisti, che portano sul palco sanremese una proposta internazionale e contemporanea, capace di parlare alle nuove generazioni e di confermare l’eterogeneità della scena musicale italiana.

Comunicato Stampa: Ylenia Micaletto