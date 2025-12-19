Annalisa: “Esibizionista” è il brano più trasmesso dalle radio italiane

Share

Annalisa chiude l’anno con un altro successo. Il suo ultimo singolo “Esibizionista” è il brano più trasmesso dalle radio italiane (fonte EarOne di oggi) consacrando la cantautrice, che vanta nell’airplay la presenza anche del suo precedente singolo “Piazza San Marco”, l’artista più ascoltata questa settimana.

Questo si aggiunge ai suoi successi passati che da “Mon amour” in poi hanno sempre raggiungo questo traguardo confermando la sua posizione di artista sempre più importante nel pop italiano, un mix di ironia, elettronica anni ’80 e testi pungenti e moderni.

52 Platini e 15 Oro Annalisa ha segnato una serie di record in questo 2025 : è la donna con più singoli nella parte alta della classifica contandole 19 in totale ed è l’artista più ascoltata sui digital store in Italia per tutto l’anno.

Recentemente ha vinto due Premi Siae per il brano “Sinceramente” come “Miglior canzone – Locali da ballo con musica live” e come “Miglior canzone social in Italia”.

Nel 2026 l’attende il nuovo tour “MA NOI SIAMO FUOCO – CAPITOLO II – Palasport 2026”che, in partenza il 23 aprile fino a metà maggio, segna un ulteriore passo avanti nel percorso dell’artista, con nuovi appuntamenti in importanti Palasport italiani e in location completamente inedite per la sua carriera.

Tra i momenti più significativi, Annalisa sarà la prima donna ad esibirsi presso la nuova “ARENA MILANO”, il nuovo spazio innovativo nel Quartiere Santa Giulia promosso e gestito da CTS Eventim. ARENA MILANO progettata da David Chipperfield Architects e Arup unisce architettura contemporanea e tecnologia avanzata diventando un nuovo punto di riferimento per l’intrattenimento live del futuro.

“Il Capitolo II – Palasport 2026” porterà per la prima volta la cantautrice live a Mantova, Pesaro, Messina e al Palasport di Genova, la sua città, ampliando ulteriormente il suo dialogo con il pubblico e raggiungendo nuove città con uno spettacolo che si dimostra sempre più potente e visivamente ricco, in cui musica, performance e scenografie si fondono per dare vita a un’esperienza unica.

Queste le prossime date (Organizzate da Friends & Partners). Le prevendite aprono oggi, domenica 14 dicembre, dalle ore 11.00 in tutti i punti di vendita abituali e online. Per info https://www.friendsandpartners.it/

23 aprile GENOVA – PALATEKNOSHIP

25 aprile MANTOVA – PALAUNICAL

28 aprile PESARO – PALAVITRIFRIGO

30 aprile TORINO – INALPI ARENA

02 maggio FIRENZE – MANDELA FORUM

04 maggo NAPOLI – PALAPARTENOPE

09 maggio MILANO – ARENA MILANO

12 maggio MESSINA – PALARESCIFINA

16 maggio ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

Il tour prende il nome, come quello appena concluso, dall’ultimo album della cantautrice “MA IO SONO FUOCO” (Atlantic/warner Music Italy) che uscito il 10 ottobre, ha debuttato direttamente al n. 1 della classifica di vendita e ha raggiunto da poco la certificazione ORO per le vendite.

Comunicato Stampa : Elena Tosi