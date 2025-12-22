Il sassofonista di fama mondiale JIMMY SAX torna in Italia il 30 dicembre a Cortina d’Ampezzo

Share

Per celebrare l’inizio del nuovo anno, JIMMY SAX torna in Italia per 3 imperdibili date con i suoi più grandi successi!

Il sassofonista di fama mondiale si esibirà il 30 dicembre alle ore 16.00 a Cortina d’Ampezzo (Belluno), nella suggestiva cornice di El Camineto (Località Rumerlo,1). La musica continuerà la notte di San Silvestro a Carbonia (Sud Sardegna), dove il 31 dicembre Jimmy salirà sul palco di Piazza Roma per accompagnare il pubblico verso il nuovo anno, che accoglierà poi l’1 gennaio a Cerignola (Foggia) con un concerto alle ore 20.30 in Piazza Castello.

È disponibile in digitale e in doppio LP “JIMMY SAX – LIVE IN POMPEII” (https://wmi.lnk.to/liveinpompeii), il nuovo album del sassofonista (Wonder Manage srl).

“Jimmy Sax – live in pompeii” è un progetto registrato interamente dal vivo nella cornice straordinaria dell’Anfiteatro di Pompeii, uno dei luoghi più iconici e carichi di storia al mondo. In questo scenario senza tempo, davanti a un pubblico gremito e partecipe, Jimmy si è esibito con la Symphonic Dance Orchestra guidata dal Maestro Vincenzo Sorrentino.

Questa la tracklist dell’album:

Disco 1: “The Fight”, “Yumi”, “Miracle”, “Paris”, “JLRDK”, “Mama”, “Supreme Circle”, “Summer Lovin” e “Time”.

Disco 2: “Cesar”, “Roméo”, “Una Mattina”, “You”, “No Man NoCry”.

Di origini francesi, Jimmy Sax è uno dei sassofonisti più apprezzati al mondo, non ché carismatico performer, autore di hit mondiali come “No man no cry” (brano certificato PLATINO in Italia, Oro in Francia) e “Time” (certificato ORO in Italia). Con il suo inseparabile sassofono intrattiene grandi folle in giro per il globo da quando era giovanissimo. Performer impareggiabile, dal 2019 si è esibito in alcune delle località più di tendenza del mondo, come St. Tropez, Cannes, St Barth, Dubai, Parigi, Monaco, Taormina, Capri, solo per citare le più note. Fra il 2022 e il 2023 si è esibito in giro per l’Europa con un tour che ha registrato 150.000 presenze. Nel 2024 è stato protagonista su parterre come lo Stadio Vélodrome di Marsiglia in occasione della visita di Papa Francesco, nonché a Sanremo per il closing party dell’omonimo festival della canzone italiana, nonché al Palazzo dello Sport a Roma davanti a 6000 persone, dove ha fatto risuonare le sue hit per la prima volta all’interno di un palasport. Nell’agosto del 2024 pubblica la sua versione dell’iconica tema “Una Mattina” (classico del Maestro Ludovico Einaudi) riproposto con il suo Sax e lo stesso anno il Million Miles Summer Tour raggiunge tutte le località estive del Sud Europa, concludendosi in Francia dove Jimmy è stato protagonista nei teatri delle principali città transalpine, fra cui per la prima volta sul palco dell’Olympia di Parigi (sold out come tutto quel Tour). Nel 2025 Jimmy Sax pubblica due singoli: “You”, dedicata alle persone più importanti della sua vita e “Toi & Moi”, da cui il nome del Tour francese in arrivo nel 2026.

Con oltre mezzo miliardo di stream, oltre 1 milione di iscritti al canale YouTube e più di 430 milioni di visualizzazioni su YouTube, Jimmy Sax ha raggiunto il successo con il singolo “No man no Cry” (il cui video, visibile al seguente link https://youtu.be/89_KXT5ztTU, vanta oltre 220 milioni di visualizzazioni su YouTube) e ha ottenuto un platino in Francia per il singolo “Ibiza”, realizzato insieme a JUL, artista tra i più ascoltati sul territorio francese.

