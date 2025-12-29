Tiromancino arriva il 6 febbraio il nuovo album

Share

Tiromacino annunciano il ritorno con il nuovo album “Quando meno me lo aspetto” in arrivo il 6 febbraio via EMI Records Italy/Universal Music Italia.

Si tratta del 14° album in studio dei Tiromancino e arriva trainato dal primo singolo “Gennaio 2016”, disponibile dal 2 gennaio su tutte le piattaforme digitali.

“Gennaio 2016” è una ballata intensa e dalla forte impronta cantautorale, che s’inserisce perfettamente nel vasto repertorio di Federico Zampaglione, fra gli artisti più apprezzati della sua generazione.

“Ci sono amori che non ti salvano la vita, ma ti permettono di attraversare il buio. Il singolo fotografa esattamente questa fase, quella in cui si trova il coraggio di rialzarsi” – racconta Federico Zampaglione.

Il brano vede nuovamente la collaborazione con il pianista Andrea Pesce, con cui Zampaglione ha già firmato singoli come “Per me è importante” e “Imparare dal vento”.

Dopo il successo del tour celebrativo dei 25 anni dello storico album “La descrizione di un attimo”, i Tiromancino hanno annunciato le date del tour teatrale “QUANDO MENO ME LO ASPETTO TOUR, prodotto da DM Produzioni, che partirà il 10 aprile dall’Auditorium Parco delle Musica di Roma per poi toccare tutta la penisola.

Federico Zampaglione sarà accompagnato da Francesco Stoia (basso), Marco Pisanelli (batteria), Antonio Marcucci (chitarra), Fabio Verdini (tastiere) e da un quartetto d’archi.

LE DATE DEL TOUR

10 aprile – ROMA, Auditorium Parco della Musica – Sala Sinopoli

11 aprile – BOLOGNA, Teatro Duse

29 aprile – TARANTO, Teatro Orfeo

12 maggio – MILANO, Teatro Lirico

15 maggio – CATANIA, Teatro Metropolitan

16 maggio – PALERMO, Teatro Golden

19 maggio – PERUGIA, Teatro Morlacchi

22 maggio – FIRENZE, Teatro Cartiere

calendario in continuo aggiornamento

Oltre ad avere un album in uscita a febbraio e un tour in partenza in primavera, Federico Zampaglione ha appena terminato le riprese del suo prossimo film, The nameless ballad, un thriller/horror ambientato nel mondo della musica.

FEDERICO ZAMPAGLIONE

Il suo ultimo film “The Well” – inserito dal New York Times tra i cinque film horror da vedere, ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica, venendo distribuito nelle sale di 104 Paesi.

Zampaglione ha debuttato alla regia nel 2007 con “Nero bifamiliare” a cui sono seguiti “Shadow” (2009, primo horror che gli ha regalato grande successo nel mondo e la fama di erede dei grandi registi italiani del genere), “Tulpa- Perdizioni mortali” (2013) e “Morrison” (2021 tratto dal suo romanzo scritto con Giacomo Gensini “Dove tutto è a metà”).

In 35 anni di carriera Federico Zampaglione ha pubblicato con i Tiromancino 12 album di inediti (a cui si aggiungono dischi live e raccolte), scrivendo alcune delle più belle canzoni della storia della musica italiana come “La descrizione di un attimo”, “Due Destini”, “Per me è importante”, “Amore Impossibile”, “Angoli di cielo”, “Immagini che lasciano il segno”, “Finché ti va”.

