Clementino: leggenda del rap al Palapartenope di Napoli

Grande successo ed entusiasmo per la seconda data del Live Tour 2025, dove Clementino ha portato in scena uno show senza precedenti in chiusura di un anno importante e si prepara a festeggiare vent’anni di carriera nel 2026. La serata del 28 dicembre al Palapartenope di Napoli è stata un tripudio di energia, ricordi, ospiti ed esibizioni: un vero viaggio tra rap, cantautorato e spettacolo che ha confermato ancora una volta l’energia e il carisma inconfondibile di Clementino. Davanti a un pubblico caldissimo, l’artista ha trasformato il Palapartenope in un’esplosione di voci, colori e vibrazioni, accompagnato da una band che ha reinterpretato il suo repertorio con arrangiamenti potenti e sorprendenti.

Il rapper ha attraversato l’intera sua carriera artistica, portando dal vivo i brani di “Grande Anima” (Epic Records Italy/Sony Music Italy), il suo ultimo progetto discografico, il più intimo e cantautorale, nato da un percorso che fonde spiritualità, parola e performance.

A rendere ancora più speciale l’appuntamento di Napoli sono stati gli ospiti: Gigi D’Alessio, Rocco Hunt, Negrita, Settembre e Ugo Crepa, che hanno condiviso il palco dando vita a momenti unici e collaborazioni attesissime dai fan.

A sostenere lo show, una formazione di altissimo livello: Pj Gionson (consolle), Greg Rega (voci), Francesco Varchetta (batteria), Raffaele Salapete (chitarra), Silvestro Saccomanno (tastiere), Luigi “Calmo” Ferrara (basso), Saverio Giuliano (sax) e Stella Manfredi (violino), affiancati dai breaker Gino Rota e Salvatore Deflow e da quattro ballerini che hanno contribuito a rendere lo spettacolo dinamico e scenografico.

Clementino è salito sul palco della sua città, tra la sua gente, davanti a chi lo segue e lo sostiene da sempre. Un’occasione speciale che porta al compimento del Grande Anima Live Tour proprio a casa, a Napoli, dove tutto è iniziato, a chiusura di un anno speciale tra musica, album e televisione.

La “Iena White” ha portato sul palco uno show completo, energico e curato nei dettagli, capace di fondere rap, musica dal vivo, teatro e intrattenimento in uno stile che ormai è marchio distintivo del “Rapper Showman” più completo d’Italia.

Comunicato Stampa: Dario Sardonè