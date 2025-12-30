“Timmy Turner” è il nuovo singolo dell’artista Niky Savage

Share

Dopo il suo primo album “RAPPER” (Warner Music Italy), Niky Savage è pronto a tornare, e annuncia oggi il suo nuovo singolo “TIMMY TURNER” (Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), fuori ovunque venerdì 2 gennaio un’ora dopo la mezzanotte.

Il parallelo con Timmy Turner, protagonista della serie animata Due Fantagenitori, è centrale: da un lato un bambino che, trascurato da tutti, scopre di poter esaudire i propri desideri grazie a due personaggi del mondo magico, dall’altro un artista che ha visto la propria vita cambiare radicalmente e ottenere grandi risultati grazie al suo talento e determinazione. Qui la magia diventa il lavoro, le rime e lo stile che gli hanno permesso di costruire il proprio mondo.

La produzione, carica di adrenalina, accompagna il brano in modo costante, rendendolo immediato e pensato per lasciare il segno. Il ritornello si impone come dichiarazione d’identità, tra immagini di lusso, unicità e affermazione personale, segnando una distanza netta da ogni tentativo di imitazione. Nelle strofe, l’artista amplia il racconto attraverso reference che spaziano tra anime, manga e cinema, elementi rafforzati anche dal suo recente viaggio in Giappone.



Questo immaginario pop diventa la chiave narrativa per raccontare un percorso di crescita, trasformazione e consapevolezza. All’interno emergono anche riflessioni più intime: il successo porta con sé contraddizioni, pressione e uno scontro continuo con se stessi, proprio come il giovane Timmy Turner, alle prese con mille peripezie nel tentativo di annullare le conseguenze dei desideri che ha espresso. Tra ostentazione e introspezione, il brano mostra entrambe le facce della crescita, senza edulcorare il prezzo da pagare per arrivare in alto.

“TIMMY TURNER” arriva dopo il suo primo album “RAPPER”, uscito a luglio, che ha debuttato alla #1 della classifica album e della classifica formati fisici di FIMI/GFK Italia. Un lavoro che ha segnato una svolta importante nel suo percorso da sempre diviso tra due poli: quello da hitmaker che si è fatto conoscere dal pubblico attraverso banger potenti e incisivi, e quello più introspettivo, che oggi emerge con forza, dando voce a un lato più vulnerabile e autentico.

Ma non solo nuova musica: il 2026 di Niky Savage si aprirà con il grande concerto al Fabrique di Milano del 30 gennaio, un momento di consapevolezza, un nuovo inizio, una dichiarazione chiara della sua direzione. Sul palco, porterà tutto il suo mondo, e non solo, con uno show che promette di essere potente e autentico. Biglietti disponibili su TicketSms al seguente link www.ticketsms.it/event/Niky-Savage-Live-Milano-Fabrique-30-01-2026.

Niky Savage, pseudonimo di Nicholas Alfieri, è un rapper milanese originario di Napoli. Da sempre mostra uno stile crudo, oscuro e introspettivo, caratterizzato da una voce rauca e dalla sporca “WaWa”, un verso che con il tempo è diventato presto la firma nei suoi brani. Il 2024 è segnato dalla pubblicazione del singolo “WARANZA”, atteso da tanto tempo dai suoi fan, e la collaborazione con VillaBanks nel quarto capitolo della saga di “Il Doc 4”, insieme a Ernia e Emis Killa. A febbraio pubblica “TEKKEN” feat. Simba La Rue ed è al fianco di Side Baby nel singolo “BAD BITCH”. Con il suo ultimo EP “È LA VIBE (VIBE)” (Warner Music Italy), pubblicato il 5 luglio 2024, l’artista svela la fine di un progetto che mostra varie parti di sé. I tre capitoli (banger), (love) e (vibe) sono stati, infatti, un biglietto da visita, ma anche una dichiarazione di intenti da parte del rapper di quanto possa essere versatile non solo nelle sonorità, ma anche nei testi, senza snaturarsi mai. L’anno si conclude infine con il suo primo concerto ufficiale il 22 ottobre 2024 ai Magazzini Generali di Milano, accompagnato sul palco da alcuni artisti, tra i più apprezzati della scena. A giugno 2024 Niky Savage partecipa come feat. al brano doppio platino “TT LE GIRLZ” di ANNA, diventato virale, mentre a settembre collabora in “DI CAPRIO” di Fedez e a dicembre si distingue con una collaborazione in “Bambola” (oro) di Artie 5ive, consolidando ulteriormente il suo ruolo nella scena. Il 2025 si apre con il nuovo singolo “Colpa mia”, che segna l’inizio di nuova musica per l’artista, seguito da “SPOILER 2”, secondo capitolo della collaborazione con 22simba. Lo scorso 2 maggio ha pubblicato “Psyduck”, per poi annunciare il suo primo album all’evento esclusivo del 18 giugno all’Ex Macello di Milano. L’11 luglio pubblica “RAPPER”, che dopo una settimana scala le classifiche FIMI debuttando alla #1 della Classifica Album e della Classifica Formati Fisici di FIMI/GFK Italia.

