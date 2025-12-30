Uccio De Santis e Dario Cassini alla rassegna Dolce Natale

Share

Due appuntamenti da non perdere chiudono in bellezza la rassegna Dolce Natale a Golfo Aranci, regalando al pubblico sorrisi, leggerezza e comicità d’autore per accogliere insieme il nuovo anno.

Si comincia mercoledì 3 gennaio alle ore 18 con il coinvolgente show di Uccio De Santis, attore e comico amatissimo, protagonista di una carriera lunga e ricca tra teatro, cinema e televisione. Il suo spettacolo propone un mix esplosivo di monologhi e gag irresistibili che ripercorrono la sua storia personale, dagli esordi per superare la timidezza ai primi innamoramenti, fino alla scoperta dell’amore per il teatro. Sul palco, Uccio crea un vero e proprio viaggio tra ricordi, aneddoti familiari e battute dirompenti, con il pubblico sempre al centro: l’interazione diretta con gli spettatori è infatti il suo vero cavallo di battaglia.

Il comico pugliese, noto a livello nazionale fin dagli anni ’90 per la sua partecipazione a La sai l’ultima? su Canale 5, ha collezionato negli anni successi in TV, cinema e teatro, e continua a divertire milioni di fan anche online, dove i suoi video superano i 500 milioni di visualizzazioni.

Venerdì 5 gennaio alle ore 18 sarà invece la volta di Dario Cassini, in scena con Faccio del mio peggio. Un titolo ironico per uno spettacolo che è un racconto autentico, divertente e a tratti intimo, con cui l’attore e autore ripercorre i suoi quasi quarant’anni di carriera tra palchi, applausi e riflessioni condivise con il pubblico. Cassini porta sul palco un monologo brillante, fatto di battute, paradossi e osservazioni sulla vita quotidiana: dai figli ai sentimenti, dai costi della vita ai social e alla friggitrice ad aria. Un momento di comicità vera che, come nelle migliori serate tra amici, continua anche dopo lo spettacolo.

Entrambi gli eventi si terranno in Piazza Cossiga, all’interno della tensostruttura allestita nel cuore del Villaggio Natalizio. L’ingresso è libero.

La manifestazione Dolce Natale a Golfo Aranci, realizzata grazie al sostegno del Comune di Golfo Aranci, è organizzata dall’associazione Il Leone e le Cornucopie, da anni attiva nella promozione di eventi di qualità pensati per coinvolgere la comunità locale e i numerosi visitatori che scelgono Golfo Aranci anche nella stagione invernale.

Comunicato Stampa: Elisabetta Castiglioni – Press Office & Public Relations