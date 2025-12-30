Geolier annuncia oggi “Phantom” feat 50 Cent

Share

Uno dei momenti più attesi nel rap game sta arrivando: “PHANTOM” di GEOLIER insieme a 50 CENT, fuori stanotte all’una.

Il singolo, in uscita a Capodanno, segna una collaborazione senza precedenti e conferma la visione di Geolier, un artista che continua a spingersi sempre oltre.

Non è solo un feat: è l’incontro con una leggenda dell’hip hop mondiale. Per Geolier, però, rappresenta soprattutto il coronamento di un sogno, la realizzazione di un momento atteso da sempre, con uno dei miti che lo hanno formato e che lo hanno reso il rapper di successo che è oggi.

“PHANTOM”, insieme a “Fotografia” e “081”, è il terzo brano che anticipa un progetto già culto: “TUTTO È POSSIBILE” (https://geolierofficial.lnk.to/tuttoepossibile; Atlantic Records Italy / Warner Music Italy). Un lavoro che nasce da un racconto che parte da molto lontano: da un monito di Pino Daniele, custodito in un suo brano mai pubblicato. Una frase rimasta sospesa nel tempo, che torna a nuova vita e apre il prossimo album di Geolier.

Se l’album si apre con la voce e l’eredità della leggenda della musica italiana, Pino Daniele, la presenza di 50 Cent definisce l’altro asse del disco. A questi due artisti si aggiungono ulteriori collaborazioni di rilievo, sia sul piano internazionale sia su quello nazionale, che contribuiscono a definire la portata realmente globale del progetto. Oltre alla presenza di Anuel AA, una delle voci più iconiche e influenti del Latin trap contemporaneo, il disco riunisce figure che rappresentano punti di riferimento per la scena italiana: dall’amico di lunga data Sfera Ebbasta, con cui l’intesa artistica è ormai consolidata, fino ad Anna e Kid Yugi, due dei nomi più rispettati e innovativi della nuova generazione.

Di seguito la tracklist di “TUTTO È POSSIBILE” (già disponibile in pre-order https://geolierofficial.lnk.to/tuttoepossibile):

TUTTO È POSSIBILE (feat. Pino Daniele)

SONNAMBULO

DUE GIORNI DI FILA (feat. Sfera Ebbasta e Anna)

FACIL FACIL

1H

UN RICCO E UN POVERO

OLÈ (feat. Kid Yugi)

DESIDERIO

PHANTOM (feat. 50 Cent)

P FORZ

STELLE

CANZONE D’AMORE

081

ARCOBALENO (feat. Anuel AA)

FOTOGRAFIA

A NAPOLI NON PIOVE

Nel 2026 Geolier porterà il nuovo album e la sua discografia di successo in concerto. Con tre live già sold out al Maradona, che chiuderanno il gigantesco tour “GEOLIER STADI 2026”, l’artista è pronto a calcare per la prima volta, tra gli altri, anche i palchi di Milano a San Siro e di Roma all’Olimpico.

Di seguito le date prodotte e organizzate da Magellano Concerti:

6 GIUGNO 2026

TERMOLI (CB) – ARENA DEL MARE 42° 15° – DATA ZERO

13 GIUGNO 2026

MILANO – STADIO SAN SIRO

19 GIUGNO 2026

ROMA – STADIO OLIMPICO

23 GIUGNO 2026

MESSINA – STADIO FRANCO SCOGLIO

26 GIUGNO 2026

NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – SOLD OUT

27 GIUGNO 2026

NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – SOLD OUT

28 GIUGNO 2026

NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – SOLD OUT

Le prevendite sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Info biglietti su: https://www.magellanoconcerti.it/.

GEOLIER è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena, ottenendo, in così poco tempo, importanti certificazioni: ben 91 dischi di platino e 40 dischi d’oro e oltre 1.5 miliardi di streaming totali e 468 milioni di views su YouTube. Un successo inarrestabile dietro l’altro non soltanto discografico, ma anche live, un artista da record, che oltre a collezionare un tutto esaurito dietro l’altro, è stato il primo a calcare il palco dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per tre concerti consecutivi completamente sold out ed ha infranto un altro record nell’estate 2025, quando è stato il primo in assoluto ad esibirsi per ben due volte all’Ippodromo di Agnano nella sua città. Il 19 novembre 2024 è uscito il suo primo libro “PER SEMPRE”, un racconto che lo vede ripercorrere le tappe che lo hanno portato a diventare quello che è oggi, come artista e come persona. Il 2025 è iniziato con il “GEOLIER LIVE 2025”, un tour interamente sold out nei palasport e che è proseguito per tutta l’estate, per poi concludersi nella suggestiva Arena di Verona. Il 2026, invece, lo vedrà protagonista del “GEOLIER STADI 2026”, che terminerà con 3 concerti allo Stadio Maradona sold out. Lo scorso 7 novembre ha pubblicato il singolo “FOTOGRAFIA”, seguito da “081”, pubblicato il 5 dicembre, entrambi brani che anticipano l’uscita di “Tutto è possibile”, il suo quarto disco fuori il 16 gennaio.

