Giusy Ferreri da oggi con “Musica Classica”

Tra romanticismo e disincanto, “Musica Classica” racconta un legame che resiste.

Il pezzo gioca sul contrasto tra energia e malinconia con immagini quotidiane trasformate in emozioni universali.

Parla di sentimenti che resistono al tempo.

La musica diventa un rifugio emotivo contro il dolore.

Il giradischi e il volume alto diventano simboli di protezione emotiva.

Una canzone che scorre veloce ma resta addosso.

Giusy Ferreri debutta nel 2008 e costruisce una carriera costellata di successi e record.

Ha collezionato numerose hit radiofoniche, 1 disco di diamante e 16 dischi di platino.

La sua voce l’ha resa capace di attraversare generi diversi, dal pop al rock, fino alla world music.

Tra i brani più iconici: “Non ti scordar mai di me”, “Novembre”, “Il Mare Immenso” e “Volevo te”.

Nel 2022 pubblica l’album Cortometraggi e partecipa al Festival di Sanremo con “Miele”.

Nel 2023 firma e interpreta “Il meglio di te”, brano originale per l’omonimo film di Fabrizio Maria Cortese.

