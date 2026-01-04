RAI 1: “LA VOLTA BUONA” Tra memoria TV e nuovi inizi

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Nuovo anno, nuove storie e un ritorno alla quotidianità. Prima settimana del 2026 di “La Volta Buona”, il daily show condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 5 a venerdì 9 gennaio alle 14 su Rai 1, tra memoria televisiva, intrattenimento, volti amati e nuovi inizi, accompagnando il pubblico nel ritorno alla quotidianità dopo le feste.

Si comincerà con un omaggio a uno dei varietà più noti della storia della televisione italiana: “Fantastico”, nel giorno dell’anniversario della finalissima della sua prima edizione, andata in onda il 5 gennaio 1980. Un salotto speciale riunirà protagonisti e testimoni di un’epoca indimenticabile del piccolo schermo, tra ricordi, immagini simbolo e racconti personali che hanno segnato l’immaginario collettivo di intere generazioni. Tra gli ospiti attesi: Antonella Elia, Manuel Franco, Laura Freddi, Davide Mengacci, Miriana Trevisan e Rosanna Vaudetti.

Nel giorno dell’Epifania, arriverà Stefano De Martino, che la sera stessa in prime time su Rai 1, condurrà “Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia”. Sarà l’occasione per raccontare il successo del programma e l’atmosfera unica che accompagna l’estrazione più attesa dagli italiani, con la proclamazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia.

Non mancheranno le interviste “one to one” con Caterina Balivo che come sempre offriranno ritratti intimi e autentici. Tra gli ospiti Mogol che ripercorrerà la sua ricca carriera tra parole diventate patrimonio culturale e nuove riflessioni sul valore delle canzoni; Giuseppe Zeno, protagonista del film Tempi Supplementari in onda su Rai 1, nel cast di un biopic Rai dedicato allo scrittore Giovannino Guareschi e impegnato a teatro nell’adattamento di “A casa tutti bene” diretto da Gabriele Muccino.

Si parlerà di fiction e reality con l’attrice Beatrice Luzi, mentre Lello Arena porterà in studio la sua inconfondibile ironia ed il racconto di una lunga carriera tra teatro, cinema e televisione.

A chiudere simbolicamente il periodo delle feste, una giornata dedicata al ritorno alle buone abitudini, con i consigli del professor Giorgio Calabrese, per rimettersi in equilibrio dopo gli eccessi natalizi senza rinunciare al piacere della tavola.

Comunicato stampa Goigest