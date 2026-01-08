“The Romantic” il nuovo album di Bruno Mars

Share

🔊 Clicca per ascoltare

A distanza di un decennio dal suo ultimo progetto solista, Bruno Mars torna ufficialmente con il suo attesissimo quarto album da solista, The Romantic, in arrivo il 27 febbraio su Atlantic Records. È possibile preordinare il vinile numerato esclusivo http://brunomars.lnk.to/TheRomantic fino ad esaurimento scorte. L’annuncio precede l’arrivo di un nuovo singolo tratto dal progetto, che sarà disponibile questo venerdì, 9 gennaio.

Il nuovo progetto arriva sulla scia del continuo successo in classifica di Bruno, con singoli recenti tra cui la pluripremiata ai GRAMMY® “Die With A Smile” con Lady Gaga, che è diventata la canzone che più rapidamente nella storia di Spotify ha raggiunto un miliardo di stream e ha dominato la Billboard Global 200 Chart per un record di 18 settimane, e la pervasiva “APT.” con ROSÉ— quest’ultima è stata appena incoronata da Apple Music come la canzone più riprodotta a livello globale del 2025, e ha conquistato 19 settimane al primo posto nella Billboard Global Excl. U.S. Chart e 12 settimane al numero uno nella Billboard Global 200 Chart.

Oltre ai suoi massicci successi nelle classifiche globali, “APT.” ha anche vinto il premio “Canzone dell’Anno” agli MTV Video Music Awards 2025 e ha ottenuto tre nomination ai 68° Annual GRAMMY® Awards di quest’anno per “Canzone dell’Anno”, “Registrazione dell’Anno” e “Miglior Performance Pop di un Duo/Gruppo”.

Bruno continua a dimostrarsi una delle forze più influenti nell’industria musicale. Nel gennaio 2025, è diventato il primo artista nella storia di Spotify a superare i 150 milioni di ascoltatori mensili, classificandosi tra i migliori artisti globali della piattaforma. Nell’ottobre 2022, è diventato il primo artista nella storia della RIAA a guadagnare sei singoli certificati Diamante. A partire dal 2026, ha raggiunto almeno sette certificazioni RIAA Diamante per canzoni tra cui “Just the Way You Are”, che ora è la canzone più certificata nella storia con 21x RIAA Platino, “Uptown Funk” (con Mark Ronson), “Grenade”, “That’s What I Like”, “When I Was Your Man”, “Locked Out of Heaven” e “The Lazy Song”. Il suo album di debutto, Doo-Wops & Hooligans, è l’album in studio di un artista solista maschile con la più lunga permanenza nella Billboard 200, con oltre 345 settimane in classifica. Ha ottenuto nove singoli al primo posto nella Billboard Hot 100 e ha trascorso un totale di 30 settimane in cima alla Global 200 con i suoi successi del 2024-2025.

Restate sintonizzati per altre novità da Bruno nel 2026!

SU BRUNO MARS:

Bruno Mars è una superstar globale, cantante, compositore, polistrumentista, produttore, vincitore di 16 GRAMMY®, e uno degli artisti più riprodotti in streaming al mondo. Noto per il suo showmanship e i suoi successi in classifica, Bruno ha stabilito numerosi record nel corso della sua carriera, tra cui essere diventato il primo artista in assoluto a raggiungere 150 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, apparire su due delle canzoni più veloci a raggiungere un miliardo di stream (per “Die with a Smile” con Lady Gaga e “APT.” con ROSÉ, e ottenere la canzone più certificata nella storia della RIAA con “Just the Way You Are” del 2010). Dal lancio di una serie di successi a partire dal 2009, Bruno ha venduto oltre 150 milioni di dischi in tutto il mondo, rendendolo uno degli artisti più venduti di tutti i tempi. Oltre al suo lavoro da solista, Bruno è un membro del duo Silk Sonic con Anderson .Paak. Oltre ai suoi 35 successi nella Billboard Hot 100, inclusi nove singoli al primo posto, Bruno ha ricevuto 16 GRAMMY® Awards (incluso “Album dell’Anno” per 24K Magic), 14 American Music Awards e sette MTV Video Music Awards. Il suo 24K Magic World Tour è stato tra i tour con i maggiori incassi nella storia e nella top ten dei maggiori incassi degli anni 2010.

Comunicato Stampa: Elena Tosi