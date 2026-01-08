Mauro Repetto annuncia il suo singolo “In riva a te”

Share

Il 2026 si apre all’insegna di nuove entusiasmanti avventure per lo showman pavese, che non abbandona il suo primo amore, anzi, ha in serbo tante sorprese musicali. La prima di queste è “In riva a te”, un brano pop-rock scritto per celebrare l’universo “Lui e Lei”, raccontando la parte più bella dell’amore, quando si è a pochi metri dal raggiungerlo.

Da domani, 9 gennaio, si potrà ascoltare in radio, ma non solo, perchè la canzone farà parte anche dello spettacolo “Ho trovato Spider Woman”, prodotto da MaMo s.r.l. Una serie di anteprime teatrali apriranno il 2026 concludendosi il 10 maggio al Teatro Manzoni di Milano, e ripartendo con la stagione teatrale 2026/2027 quando lo spettacolo arriverà nelle principali città italiane.

L’ultima esperienza teatrale con cui Repetto ha ritrovato il contatto con il suo pubblico ha acceso i riflettori sulle sue capacità di performer a 360 gradi. Mauro ha dimostrato non solo di avere doti canore e attoriali, ma anche un’energia e spontaneità fuori dal comune, riuscendo a conquistare il cuore di quattro generazioni. In “Alla ricerca dell’uomo ragno” ripercorreva la storia degli 883 e dell’eroe degli anni 80 e 90 che rappresentava i sogni e le paure di una generazione. Con il nuovo “Ho trovato Spider Woman” invece Repetto fa un salto e racconta il passaggio dall’eroe maschile di ieri alla supereroina di oggi, tessendo nuove storie e nuove emozioni. Sul palco questa volta ci sono Mauro Repetto e Monica De Bonis (Spider Woman) in un confronto tragicomico uomo-donna. Tra canzoni inedite e cover, raccontano la storia di una coppia che è poi la storia dei superpoteri di ogni donna.

“Oggi i tempi sono cambiati. Il vero supereroe non indossa più la maschera di Peter Parker: oggi ha il volto e la forza della donna. Nasce così Spider Woman, simbolo di una nuova epoca, in cui è la figura femminile a diventare protagonista. Racconto questo passaggio con lo sguardo sincero e diretto mio e di Monica De Bonis sul rapporto tra uomo e donna. Nello spettacolo celebro il rapporto tra lui e lei con le tragicomiche discese agli inferi, momenti di angoscia riscattate subito dopo dal profumo di paradiso che gli altrui occhi ci possono regalare, tra fisime e tic che il brano In Riva a te dipinge come trasferelli della droga più forte esistente in natura: essere innamorati!” commenta Repetto a proposito del nuovo spettacolo. “Sono sempre salito sul palco creando un’immediata empatia con la gente. L’ironia e la voglia di divertirmi sono qualcosa di innato in me. Il pubblico ha riscoperto queste mie capacità e ha contraccambiato con entusiasmo e, ne sono certo, apprezzerà anche questa mia nuovissima avventura con la quale propongo un soffio di brezza che indaga i miei occhi per inzupparli di fede e combacia ancora, ad ogni promessa dell’alba, con una spider woman.” conclude Repetto

IN RIVA A TE Autori: Mauro Repetto, Federico Arioli, Matteo Bonsanto, Daniele Piovani Prodotto da Mauro Repetto

