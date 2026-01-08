Yungblud e i The Smashing Pumpkins in “Zombie”

Share

YUNGBLUD fa la storia insieme alla iconica band rock vincitrice di due GRAMMY® The Smashing Pumpkins in una versione rivoluzionaria e reinventata del suo singolo “Zombie”, nominato ai GRAMMY®come Best Rock Song, prodotto da Matt Schwartz e Billy Corgan, segnando la prima volta nella loro leggendaria carriera che la band partecipa ad un brano di un altro artista. Originariamente pubblicato prima dell’estate all’interno dell’album IDOLS, “Zombie” è il singolo solista con più successo in termini di streaming della carriera di Yungblud, con oltre 100 milioni di ascolti ad oggi. Ascolta QUI.

Yungblud ha incontrato per la prima volta Billy Corgan a Birmingham lo scorso luglio durante il concerto d’addio dei Black Sabbath, Back To The Beginning, dove entrambi gli artisti hanno partecipato con tributi in onore di Ozzy Osbourne. Il loro legame, tuttavia, nasce precedentemente — con Corgan che scopre Yungblud per la prima volta attraverso un video di performance dal vivo e riconosce subito il suo potenziale grezzo e la sua voce potente. In un’intervista del 2023 con Allison Hagendorf, Corgan aveva già parlato apertamente della traiettoria di Yungblud, osservando: “Posso capire dove sta andando, e se ho ragione, parleremo di lui per i prossimi 50 anni.” Questa convinzione — ripresa più recentemente nel podcast di Corgan The Magnificent Ones, dove paragonava l’evoluzione di Yungblud a quella di Elton John — ha ispirato profondamente Yungblud, aiutandolo a creare l’album rock a lungo immaginato. A completamento di questo cerchio, il loro incontro a Birmingham ha spinto Yungblud a chiedere a Corgan di collaborare — dando origine a questa nuova versione di “Zombie”, con i The Smashing Pumpkins che ora danno il loro tocco ad una canzone che Corgan aveva indirettamente ispirato anni prima.

Accompagnato da un videoclip ufficiale diretto da Charlie Sarsfield, “Zombie” dà il via al nuovo anno nel modo migliore possibile, in vista dell’attesissimo tour nordamericano sold out di Yungblud che inizierà questa primavera, il 1° maggio.

Questa nuova incarnazione di “Zombie” segue un 2025 storico, che ha visto la rockstar britannica salire in cima alle classifiche e conquistare i cuori dei fan del rock in tutto il mondo dopo l’uscita del suo album IDOLS nominato ai GRAMMY® come Best Rock Album, un tour mondiale sold out e un toccante tributo dal vivo al suo amato amico Ozzy Osbourne e ai Black Sabbath, nominato ai GRAMMY® come Best Rock Performance [Guarda QUI].

Non mostrando segni di rallentamento, Yungblud continua a unire le generazioni del rock, collaborando con alcuni degli artisti più rispettati al mondo e che lo hanno influenzato nel corso degli anni.

Parlando della collaborazione, Yungblud commenta: “Siamese Dream è stato un album che per me è stato più di quanto io possa mai spiegare, quindi fare musica con la band che l’ha creato è davvero difficile da comprendere. Billy è sempre stato per me una grande ispirazione, ma più recentemente un grande mentore per me. La sua visione dell’importanza della verità nell’arte è qualcosa che ho sempre tenuto molto nel cuore.”

“’Zombie’ è la canzone più importante di IDOLS per me. È profondamente personale ed è stata fortemente influenzata dalla capacità dei The Smashing Pumpkins di mescolare emozione, cinema e chitarre. Ho mandato un’email a Billy, chiedendogli se avrebbe voluto reimmaginare questa canzone insieme a me e quando ha accettato, è stato come avverare un sogno. Vedere uno dei miei idoli lavorare su qualcosa che ho scritto è stato uno dei più grandi onori della mia vita. Adoro che questa nuova versione di ‘Zombie’ sia più pesante, abbia il suono iconico della chitarra di Billy Corgan, abbia più urgenza e mi strappi il cuore. Ne sono così orgoglioso.”

Il fondatore e frontman dei The Smashing Pumpkins, Billy Corgan, aggiunge: “La stella di Yungblud brilla forte, quindi è stato molto divertente prestare la nostra voce a zig-zag alla sua ‘Zombie’, che secondo lui è stato ispirato da noi. Ecco perché ci siamo spinti a rendere questa versione il più personale possibile e sono orgoglioso di dire che ci siamo riusciti.”

Guarda il videoclip ufficiale di YUNGBLUD e The Smashing Pumpkins – Zombie QUI.

Lo scorso autunno, Yungblud ha ricevuto nomination in tutte e tre le categorie rock ai 68° GRAMMY® Awards, tra cui Best Rock Album per IDOLS, Best Rock Song per “Zombie” e Best Rock Performance per la sua interpretazione dal vivo di “Changes” dei Black Sabbath. IDOLS ha continuato la sua serie di album al numero 1 nel Regno Unito e rappresenta il suo corpus di opere più ambiziose fino ad oggi.

A ulteriore conferma del suo slancio, Yungblud ha ottenuto il suo primo debutto nella Top 10 della Billboard 200 con One More Time, il suo EP collaborativo con gli Aerosmith, che ha debuttato al numero 1 nella Top Rock Albums Billboard e ha raggiunto la vetta della UK Albums Chart. Ascolta ancora One More Time QUI.

Sul fronte live, Yungblud ha completato un tour nordamericano con il tutto esaurito e ha annunciato una tournée nordamericana di 24 date per il 2026, che ha fatto il tutto esaurito in pochi minuti, con le più grandi venue della sua carriera, insieme a un tour in arene sold out nel Regno Unito. Ha inoltre tenuto un omaggio molto apprezzato a Ozzy Osbourne agli MTV Video Music Awards, esibendosi insieme a Steven Tyler, Joe Perry e Nuno Bettencourt.

Con miliardi di streaming globali, debutti in cima alle classifiche, tour sold out e riconoscimenti di alto livello nell’industria, Yungblud continua a definire una nuova era del rock moderno.

Comunicato Stampa: Dario Bellone