Giorgia inaugura il 2026 con “Corpi celesti”

Dopo un 2025 ricco di successi e traguardi straordinari, GIORGIA inaugura il 2026 con il nuovo singolo “CORPI CELESTI”, in radio da oggi.

Scritta da Federica Abbate, Cripo e Raige e prodotta da Cripo e Enrico Brun, “CORPI CELESTI” racconta la spinta al coraggio che ognuno di noi deve mettere nella propria quotidianità per allargare lo sguardo su un’esistenza che ci tiene legati gli uni agli altri e che necessita di un atto di fiducia reciproca.

Il brano è estratto da “G”, il suo ultimo album di inediti, che ha debuttato #1 della classifica album FIMI/NIQ e al #1 della classifica CD, vinili e musicassette FIMI/NIQ, andando ad aggiungere un altro risultato straordinario al 2025 di Giorgia: “LA CURA PER ME”, certificato DOPPIO PLATINO, è stato per 12 settimane consecutive ai vertici delle classifiche di vendita, diventando il secondo singolo più venduto del 2025 con oltre 160 milioni di stream globali. Il videoclip del brano è al secondo posto dei video più visti su Vevo nel 2025. Inoltre, Giorgia è stata l’unica artista donna presente nella Top30 degli artisti italiani più ascoltati nel mondo nel primo semestre 2025.

Un anno straordinario anche sul fronte radiofonico per Giorgia: tutti e 3 i singoli tratti dall’album “G” usciti nel 2025 (LA CURA PER ME, L’UNICA e GOLPE) conquistano la Top 100 annuale di Earone; GOLPE, che ha raggiunto il #1 della classifica airplay radio generale di Earone, è stato anche il più alto debutto radiofonico (#2) di un’artista femminile e il primo caso dell’anno di un’artista donna alla #1 nel primo giorno di programmazione ufficiale; “LA CURA PER ME”, brano che Giorgia ha presentato all’edizione 2025 del Festival di Sanremo, ha chiuso l’anno al secondo posto nella classifica dei brani sanremesi più trasmessi in radio e al primo come artista donna.

Dopo il “Come Saprei Live” con concerti tutti sold out nelle location più suggestive d’Italia, e un tour nei palasport completamente sold out per un totale di oltre 100.000 biglietti venduti nel 2025, Giorgia tornerà live nei palasport da marzo, per un totale di 18 date nei palasport.

Oltre 2 ore di concerto, un viaggio tra passato e presente: i nuovi brani dell’album “G” si intrecciano con i grandi successi che hanno segnato la sua carriera, creando un ritmo capace di emozionare, sorprendere e far cantare il pubblico dall’inizio alla fine dello spettacolo.

Qui le date del “PALASPORT LIVE”:

25 NOVEMBRE 2025 | JESOLO (VE) – Palazzo Del Turismo 06 DICEMBRE 2025 | BOLOGNA – Unipol Arena 08 DICEMBRE 2025 | FIRENZE – Nelson Mandela Forum 10 DICEMBRE 2025 | TORINO – Inalpi Arena 12 DICEMBRE 2025 | PESARO – Vitrifrigo Arena 13 DICEMBRE 2025 | MILANO – Unipol Forum 16 DICEMBRE 2025 | PADOVA – Kioene Arena 19 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport 22 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport

13 MARZO 2026 | TORINO – Inalpi Arena 16 MARZO 2026 | ROMA – Palazzo dello Sport 18 MARZO 2026 | BARI – Palaflorio

19 MARZO 2026 |BARI – Palaflorio 21 MARZO 2026 | BOLOGNA – Unipol Arena 23 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum 24 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum 28 MARZO 2026 | FIRENZE – Mandela Forum 30 MARZO 2026 | PADOVA – Kioene Arena Per infofriendsandpartners.it Ad accompagnare Giorgia sul palco grandi musicisti come Sonny Thompson (basso/chitarra), Mike Scott (chitarra), William Mylious Johnson (batteria), Gian Luca Ballarin (piano/tastiere), Fabio Visocchi (tastiere), Diana Frodella (corista), Andrea Faustini (corista), Valentina Sgarbossa (archi – violoncello), Caterina Coco (archi – violino), Alessio Cavalazzi (archi – violino), Matteo Lipari (archi – viola).

Comunicato stampa Alessandra Bosi