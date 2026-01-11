RAI 1. “Alla volta Buona” Rita Dalla Chiesa, Wilma Goich, Neri Marcorè, Mauro Repetto

Share

Nella settimana da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio, “La Volta Buona”, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda alle 14.00 su Rai 1, propone cinema, teatro, letteratura e costume con i protagonisti più amati dal pubblico.

Aurora Giovinazzo, tra le attrici più interessanti della sua generazione, si racconta in un momento di piena maturità artistica, nei giorni dell’uscita al cinema della commedia “Prendiamoci una pausa”, in cui recita al fianco di Claudia Gerini e Marco Giallini.

Neri Marcorè, artista eclettico e amatissimo dal pubblico, porta il suo universo fatto di teatro, musica e narrazione, soffermandosi sul cinema con il suo recente debutto alla regia nel film “Zamora”, tratto dal romanzo di Roberto Perrone.

Spazio anche alla parola scritta e al racconto civile con Aurelio Picca, scrittore e drammaturgo, ora in libreria con “Roma mia, non morirò più”.

Nel corso della settimana trova spazio anche un intenso confronto sui segreti di famiglia, con la partecipazione di Rita Dalla Chiesa, Francesca Rettondini, Wilma Goich insieme al nipote e alla figlia di Gianni Bella, per un dialogo fatto di ricordi, legami e storie personali che attraversano più generazioni.

Non manca uno sguardo rivolto alla grande musica italiana e all’attualità dello spettacolo: “La Volta Buona” accende i riflettori su Sanremo, tra memoria e presente, con Mauro Repetto, ex 883.

Come di consueto, spazio anche al benessere e alla quotidianità, con le rubriche a cura del professor Giorgio Calabrese, dedicate all’alimentazione e allo stile di vita, per ritrovare equilibrio e buone abitudini dopo le feste.

Comunicato stampa Coigest