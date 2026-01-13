“Canzone d’amore” il nuovo singolo di Mida

Share

Esce venerdì 16 gennaio “Canzone d’amore” (in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe), il nuovo singolo di Mida. Il brano è disponibile in presave.

Un pezzo delicato, intimo e coinvolgente, in cui Mida vuole trasmettere l’importanza dei gesti d’amore e comunicare quanto sia fondamentale dimostrare i propri sentimenti con i fatti. Un brano pensato non tanto come dedica personale a qualcuno, quanto per metterlo a disposizione di chiunque voglia lasciare un messaggio a un’altra persona ma non riesca a trovare le giuste parole per farlo. La canzone si apre con una progressione di accordi emozionanti al pianoforte, per poi entrare in una strofa più ritmata e incalzante.

“Canzone d’amore” giunge a pochi mesi dalla pubblicazione di “Semplicemente”, in collaborazione con Sarah Toscano per la serie tv “RIV4LI” di Netflix, “Bad Boys Don’t Cry” feat. VillaBanks e “Popolare”, brano di Michele Bravi impreziosito dal feat. con Mida, diventata una hit che ad oggi conta 6 milioni di stream sulle piattaforme digitali.

Con questo nuovo singolo Mida conferma di essere uno degli artisti di punta della scena pop attuale grazie alla sua identità musicale forte e riconoscibile. In poco tempo l’artista si è aggiudicato importanti riconoscimenti che ne confermano il talento e la crescente popolarità. “ROSSOFUOCO”, in particolare, ha ottenuto la certificazione di Doppio Disco di Platino ed è entrato nella Top10 di tutte le principali piattaforme streaming restandoci per 250 giorni consecutivi. Attualmente conta oltre 63 milioni di stream su Spotify.

Biografia

Mida è un cantautore classe ’99 nato a Caracas da madre venezuelana e padre italiano. Cresciuto a Milano, a 16 anni entra nella Blocco Recordz di Emis Killa, con il quale gira l’Italia come open act del suo tour. Nel 2020 riparte da indipendente con “Ratatah Freestyle #3” e con i brani “Davvero”, il suo primo singolo ufficiale, “MMM” e “Dinero”. Il rapper partecipa, inoltre, al format culto di “Real Talk”, dimostrando una grande capacità come performer, e collabora all’album “Napoli 51” di Nicola Siciliano nel brano “Slide (Passo Dopo Passo)”. Il 2021 si apre con la pubblicazione del singolo di successo “Ricordarmi di scordarti”, certificato Disco di Platino. Nel 2022 esce invece “Stupido Sentimento”, seguito dalla collaborazione con Olly nel brano “Fidati di me”. A ottobre dello stesso anno pubblica il singolo “Ti sta bene”, seguito da “Malditè”, brano in gara alla finale di Sanremo Giovani. Il 2023 si apre con la pubblicazione di “Casa”, “Fuori posto” e “ORO”, che precedono l’ingresso di Mida nella scuola di “Amici”. Durante la permanenza nel programma l’artista pubblica i brani “ROSSOFUOCO”, diventata una vera e propria hit che attualmente è Doppio Disco di Platino, “MI ODIERAI”, “FIGHT CLUB” e “QUE PASA”. A maggio esce l’ep “IL SOLE DENTRO”, cui fanno seguito la collaborazione con AVA e VillaBanks nel brano “BACIO DI GIUDA”, certificato Disco di Platino, e la pubblicazione di “Morire x te”, a novembre. Mida pubblica poi, a dicembre 2024, “Rojofuego”, rivisitazione in spagnolo della hit “ROSSOFUOCO”. Il pezzo è stato registrato negli studi Spotify di Stoccolma per il format “Spotify Singles”, il programma della piattaforma che ripropone in esclusiva rivisitazioni di brani già esistenti, in seguito al prestigioso riconoscimento dello “Spotify Singles Award”, che Mida ha vinto durante la scorsa edizione di “Amici”. Nel 2025 pubblica i singoli “L’ANTIDOTO”, “Popolare” con Michele Bravi, “Bad Boys Don’t Cry” con VillaBanks e “Semplicemente” con Sarah Toscano, creata come sigla della serie Netflix Riv4li e presentata dal vivo al Future Hits Live all’Arena di Verona. Nell’estate dello stesso anno intraprende anche un tour in tutta Italia.

LINK UFFICIALI

Spotify: https://open.spotify.com/artist/2Pr26KMbfrX8zb8Vk6jFHe?si=yIhWwnhVSXettkA-RQWQzQ

Instagram: https://www.instagram.com/mida.mp3?igsh=MW56MXpnbDZtdmZweg==

TikToK: https://www.tiktok.com/@mida.mp4?_t=8m97hKIJRE8&_r=1

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCBIMsdkO45PS3gX2A4Idbog

Comunicato Stampa: Ufficio Stampa Coco District