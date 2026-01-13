Dargen D’Amico pubblica venerdì il nuovo singolo “Pianti Grassi”

Share

DARGEN D’AMICO, tra i concorrenti della 76ª Edizione del Festival di Sanremo, pubblica venerdì 16 gennaio il brano “Pianti Grassi”, disponibile in presave.

Nel nuovo singolo l’artista offre una disamina lucida e ironica della società contemporanea. Un mondo che assomiglia alla chiesa citata nella prima strofa: “vende l’organo, sostituisce la musica con un video su YouTube, ma poi il bluetooth non funziona davvero”. Un’immagine paradossale che racconta perfettamente un presente fatto di scorciatoie, soluzioni provvisorie e connessioni solo apparenti. È la stessa logica che attraversa i comportamenti quotidiani: la tendenza a ridurre tutto al minimo, dall’impegno che mettiamo in ciò che facciamo all’interesse che dimostriamo verso gli altri. Un abbassamento generale dell’intensità emotiva e della responsabilità, dove tutto è più veloce, più leggero, ma anche più fragile. Dentro questa riflessione corale, DARGEN D’AMICO chiama in causa chiunque: chi lo conosce da sempre e chi invece non lo conosce affatto. Nessuno è escluso da questo ritratto disilluso, ma profondamente umano, che alterna sarcasmo e malinconia.

Con “Pianti Grassi” DARGEN D’AMICO offre un’anticipazione prima di calcare il palco dell’Ariston per la terza volta con il brano “AI AI”. L’artista torna a Sanremo a due anni di distanza dall’ultima volta, portando con sé il suo carisma e il suo stile musicale unico. La sua sarà la terza partecipazione al Festival della Canzone Italiana, dopo quella nel 2022 con “Dove Si Balla”, diventata una vera e propria hit che ha raggiunto per ben 7 volte la certificazione di Disco di Platino, e quella nel 2024 con “Onda Alta”, ad oggi Disco di Platino.

Nel 2025 si è dedicato anche all’ideazione e alla conduzione del podcast “Tolomeo – Le impronte che lasciamo”, in cui l’artista conversa e discute con i suoi ospiti che, attraverso la loro attività e il loro esempio, hanno fatto della loro vita un modello di esempio e riferimento per gli altri.

Biografia

Rapper, cantautore e produttore, DARGEN D’AMICO è tra i rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana contemporanea. Negli anni ha dimostrato una spiccata e innata capacità di unire i sound e le influenze più eterogenee, da quelle derivanti dalla tradizione cantautorale italiana, a quelle provenienti dalla musica classica ed elettronica, fino a quelle di matrice più dichiaratamente pop. Una penna creativa, fuori dagli schemi, che si muove tra giochi di parole e figure retoriche, in grado di mettere a fuoco immagini che si imprimono nella mente dell’ascoltatore. Nei suoi testi l’artista affronta spesso l’attualità e i problemi quotidiani sdrammatizzandoli e dando loro una chiave più “leggera”. Nel suo percorso undici album, tra cui due episodi che hanno cambiato la storia dell’hip hop italiano: “Musica senza musicisti” (2006) e “Di vizi di forma virtù” (2008). Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2022 e nel 2024, portando rispettivamente “Dove Si Balla” (7 volte Disco di Platino), inclusa nell’album “Nei sogni nessuno è monogamo”, certificato Disco d’Oro, e “Onda Alta” (Disco di Platino), brano di punta dell’album “Ciao America”, che ha ottenuto la vittoria al Premio Amnesty International Italia nella sezione Big 2025 come miglior brano sui diritti umani. È stato inoltre giudice di “X Factor” per due anni consecutivi, nel 2022 e nel 2023.

