La musica che unisce: Napoli ospita il XIV° Concerto per la Pace

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Sabato 24 gennaio, a partire dalle ore 15.00, nella suggestiva Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, in via Duomo 147 a Napoli, si terrà la XIV° edizione del Concerto per la Pace, un evento che unisce musica, parola e impegno civile in uno dei luoghi simbolo del Patrimonio Culturale UNESCO.

L’iniziativa si inserisce in un percorso che promuove una cultura della pace e della non violenza, mettendo al centro le giovani generazioni e il loro ruolo nella costruzione di una società più consapevole e responsabile. All’evento parteciperà anche il Presidente Nazionale Federazione Italiana delle Associazioni e Club per l’UNESCO (FICLU), Mauro Macale, la cui presenza evidenzia il valore degli ideali condivisi dalla rete dei Club per l’UNESCO, capaci, attraverso l’unità e la rete, di esprimere una forza culturale incisiva in Italia e all’estero, a sostegno del dialogo e della cooperazione tra i popoli per il raggiungimento della Pace.

«Il Concerto per la Pace rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell’azione educativa portata avanti dai Club per l’UNESCO di Bisceglie, Napoli e Latina. Attraverso iniziative come questa, siamo concretamente impegnati nello sviluppo delle competenze delle giovani generazioni, in particolare rispetto alla tutela e alla valorizzazione del Patrimonio Naturale e Culturale, promuovendo percorsi di educazione formale e non formale – ha affermato il Presidente Mauro Macale – Portare giovani artisti di rilievo in un luogo di straordinario valore simbolico come la Real Cappella del Tesoro di San Gennaro significa riconoscere e rafforzare il patrimonio immateriale come strumento privilegiato di formazione, di incontro tra le persone e di autentica costruzione della pace».

Il pomeriggio si aprirà con l’accoglienza delle autorità e una cerimonia inaugurale caratterizzata da forti elementi simbolici, tra cui il saluto alle bandiere, l’Inno alla Pace UNESCO e la lettura del Preambolo dell’Atto Costitutivo dell’UNESCO. I saluti istituzionali, tra cui quello del Vicepresidente dell’Ecc.ma Deputazione della Real Cappella del Tesoro, dottor Riccardo Carafa, duca d’Andria e di Castel del Monte, si intrecceranno con le voci dei Giovani Ambasciatori di Pace, in un dialogo tra esperienza e futuro.

A guidare l’incontro saranno i Presidenti dei Club per l’UNESCO di Bisceglie e di Napoli. Il cuore dell’evento sarà il concerto, con un ricco programma musicale che vedrà protagonisti il Coro del 2° Circolo Didattico “Caputi” di Bisceglie, l’Ensemble Polifonico “Comtessa de Dia”, il Freedom Chorus e numerosi musicisti, tra cui il Maestro Angelarosa Graziani al pianoforte e all’organo, il tenore Sokol Preka Gjergji, Gennaro Costabile al sassofono,

Maria Oreto al violino e Rino Napolitano alla chitarra e al canto. A impreziosire l’esecuzione musicale sarà uno spazio poetico di grande intensità, in cui la parola diventerà strumento di riflessione e speranza. L’attrice Lucia Oreto, il poeta e scrittore Ciro Di Costanzo e gli alunni del 2° Circolo Didattico Caputi di Bisceglie daranno voce a testi capaci di ricordare come la pace nasca dall’ascolto, dal linguaggio e dall’empatia. La partecipazione del Consiglio Regionale della Puglia e della Campania, della Sede Italiana del Consiglio d’Europa – Ufficio di Venezia, dei Sindaci di Bisceglie e di altre autorevoli istituzioni conferma il valore di un’iniziativa che si configura non solo come evento culturale, ma come investimento concreto per le generazioni future. I

l Concerto per la Pace si rinnova così come un momento di alta educazione civica e culturale, in cui il patrimonio diventa voce viva per costruire, insieme, un futuro di dialogo e pace.

Comunicato stampa Dina Tomizzoli