La Niña e Marco Castello al MI AMI 2026

Dopo il primo annuncio della ventesima edizione, il MI AMI 2026 svela altri nomi della line-up del Festival della Musica Bella e dei Baci, che si terrà all’Idroscalo di Milano dal 21 al 23 maggio. Il tondo compleanno dell’amatissimo appuntamento che apre l’estate italiana si profila sempre più intrigante e importante.

Accanto ai primi nomi già annunciati – il ritorno dal vivo di Nu Genea Live Band, lo show del cantautore Tutti Fenomeni che performerà il suo nuovo disco prodotto da Giorgio Poi, Motta con il decennale de La fine dei vent’anni, il ritorno de Lamante, il debutto italiano del live di Myd (FR) e quello del talento brasiliano Zé Ibarra (BR) -, con la seconda release il cartellone 2026 si arricchisce dei nomi manifesto del nuovo suono italiano che sta conquistando il mondo. Profili perlopiù indipendenti, che smarcandosi dalle logiche normalizzanti dell’industria discografica hanno saputo costruirsi audience attente e reattive, creando vere e proprie community.

Venerdì 22 maggio arriva al MI AMI La Niña, una delle artiste più magnetiche della nuova scena che con il suo ultimo lavoro Furèsta si è aggiudicata la Targa Tenco per il Migliore Album in Dialetto e disco dell’anno per Rockit, per un viaggio sonoro capace di fondere elettronica e folclore. Attesissimo il ritorno del trio parigino Dov’è Liana, che festeggia al Festival la fine delle cure mediche che hanno costretto la band ad annullare l’ultimo tour. Dopo le speciali incursioni busker della scorsa edizione, la swing-jazz band i Patagarri conquista il palco del MI AMI. E poi ancora il rap cantautorale e sempre più club-oriented di Dutch Nazari, con il suo ultimo poeticissimo disco Guarda le luci, amore mio, e il debutto al MI AMI delle Pacifica, duo indie rock tra le proposte più interessanti della nuova scena argentina. Evento imperdibile del Day 1 – Friday, Silent Bob & Sick Budd sul palco in formazione live band – con gli Studio Murena nel ruolo – per l’unica data estiva del 2026.

Il programma di sabato 23 si arricchisce del vero caso musicale italiano degli ultimi anni: l’elegante e talentuoso musicista indipendente siciliano Marco Castello e la sua band suoneranno l’ultimo grande disco Quaglia sovversiva. Altra novità, per la prima volta al MI AMI la glam-cantautrice MILLE, capace di muoversi tra scrittura brillante e pop d’autore e in questo momento in forte ascesa.

Tanti altri nomi arricchiranno presto il cartellone della ventesima edizione del MI AMI, un messaggio che le community vive della scena musicale vogliono mandare al Mondo.

Da oggi in vendita i biglietti giornalieri per il Day 1 – Friday e Day 2 – Saturday, e abbonamenti in tre formati (2 Days Pass, 3 Days Pass e 3 Days Pass VIP). Disponibili qui: https://bit.ly/MIAMI2026-CS

I biglietti per il day 0 saranno disponibili più avanti.

