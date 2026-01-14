Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte al Teatro del Fuoco di Foggia

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Venerdì 16 gennaio alle 21.00 al Teatro del Fuoco di Foggia, CARLO MARRALE, fondatore storico e coautore dei più grandi successi dei Matia Bazar, e SILVIA MEZZANOTTE, per tanti anni iconica voce del gruppo, si esibiscono con una tappa del tour “STASERA CHE SERA 50TH”.

Il tourvede i due artisti in uno spettacolo fatto di ricordi e melodie indimenticabili, come “Stasera che sera”, “Per un’ora d’amore”, “Solo tu”, “Mister Mandarino”, “C’è tutto un mondo intorno”, “Che male fa” e “Messaggio d’amore”.

“Stasera che sera”, è uscita a marzo del 1975 ed è diventata la colonna sonora di intere generazioni. La nuova versione (Raydada / Emi Music Italia) unisce l’eleganza della chitarra di Marrale alla magia delle voci dei due artisti. L’arrangiamento in chiave acustica,a cura di Riccardo Cherubini, dona al brano una nuova profondità emotiva, esaltando l’essenza melodica originale.

«Le emozioni che Silvia Mezzanotte ed io riesciamo a generare in concerto non nascono dalla potenza dello spettacolo, ma da una qualità rara: la verità del tempo vissuto. La mia emozione arriva da una presenza quieta, quasi laterale, che però pesa moltissimo – racconta Carlo Marrale – Silvia, al contrario, porta il presente vivo. La sua voce non è solo strumento: è esperienza emotiva incarnata. La vera forza nasce quando siamo insieme, perché rappresentiamo due poli che raramente convivono sullo stesso palco: uno non schiaccia l’altro. E in mezzo succede qualcosa di molto potente: le canzoni non sembrano né musealizzate né forzatamente modernizzate Sembrano vive perché hanno vissuto. Ed è per questo che, uscendo dal concerto, non ti senti solo spettatore. Ti senti parte di una storia che è anche tua».

«Tra me e Carlo c’è una sinergia meravigliosa, che il pubblico percepisce e condivide – dichiara Silvia Mezzanotte – Le canzoni diventano un pretesto per emozionarsi insieme e risvegliare i ricordi, mentre i nostri racconti ci permettono di svelare umanità e segreti di due artisti che ancora oggi vivono la musica con la stessa urgenza espressiva di quando avevano vent’anni.»

Queste le date di “Stasera che sera 50th” prodotte da Baldrini Group:

21 novembre 2025 – Montecatini (Pistoia) – Teatro Verdi

17 dicembre 2025 – Taranto – Portaerei Cavour / Marina Militare Italiana – SOLDOUT

27 dicembre 2025 – Sulmona (Aquila) – Teatro Maria Caniglia

11 gennaio 2026 – Marano (Napoli) – Teatro Alfieri

16 gennaio 2026 – Foggia – Teatro del Fuoco

CARLO MARRALE e SILVIA MEZZANOTTE sono stati grandi protagonisti della storia dei Matia Bazar in due epoche diverse. Carlo Marrale, chitarrista cofondatore della band, è il principale autore del gruppo. A lui si devono successi internazionali come “Vacanze Romane” e “Ti sento”. Silvia Mezzanotte, straordinaria voce del gruppo negli anni Duemila, dopo aver raccolto l’eredità di Antonella Ruggiero ha vinto con la band per la seconda volta il Festival di Sanremo. Era destino che quelle due storie dovessero ricongiungersi e così dal 2019, dopo un incontro fortuito in un hotel di Firenze e dopo aver capito la grande affinità delle loro anime artistiche, Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale hanno unito le forze e portano in giro dal vivo la storia dei Matia Bazar. I due artisti stanno attualmente lavorando a un nuovo progetto di brani inediti.

Comunicato Stampa: Parole e Dintorni – Federica Busso