Al Fabrique di Milano: Marco Carola e Luciano

Esistono serate che non sono semplici date in calendario, ma rituali che si rinnovano nel tempo. Vision – la one-night prodotta da Amnesia Milano – è uno di queste, capace in breve tempo di saper costruire identità, attesa, appartenenza e che venerdì 6 febbraio 2026 torna al Fabrique di Milano come meglio non potrebbe, grazie alla scelta di Marco Carola di festeggiarvi il suo compleanno, una scelta che si rinnova una volta di più in maniera più che spontanea e naturale. Venerdì 6 febbraio 2026, insieme a Marco Carola, in console a Vision ci sarà Frank Storm.

Durante le Milano Fashion Week la città accelera, si contrae, cambia ritmo. Le giornate si riempiono di sfilate, presentazioni, appuntamenti serrati. Le serate – dal canto loro – raccontano un’altra parte della stessa storia: è in questo spazio che si colloca Vision, la one-night prodotta da Amnesia Milano, che venerdì 27 febbraio 2026 torna al Fabrique di Milano con LucianoThe Birthday, il suo secondo appuntamento di quest’anno, dopo Marco Carola The Birthday – sempre per stare due volte in tema – in calendario venerdì 6 febbraio. Insieme a Luciano, venerdì 27 febbraio, in console Josh Baker e Alci: una serata che rafforza e ribadisce un legame unico tra Luciano, Cadenza, Amnesia ed i suoi eventi correlati, un legame passato attraverso gli eventi Vagabundos, le one-night Cadenza e tanto altro da una quindicina d’anni a questa parte.

Comunicato Stampa: Daniele Spadaro