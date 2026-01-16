“Tutto è possibile” l’album del percorso di Geolier

Share

Dopo aver dominato le classifiche con “FOTOGRAFIA”, “081” e con la collaborazione con la leggenda del rap mondiale 50 Cent in “PHANTOM”, Geolier torna con il suo quarto attesissimo album, “TUTTO È POSSIBILE” (https://geolierofficial.lnk.to/tuttoepossibile; Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), fuori oggi ovunque.

“TUTTO È POSSIBILE” non è solo un titolo: è la sintesi di un percorso che all’inizio sembrava irrealizzabile e che oggi è sotto gli occhi di tutti. Dalla strada agli stadi, dal quartiere a collaborazioni che fino a pochi anni fa sarebbero sembrate impossibili. Un disco che unisce mondi lontani e li fa convivere nello stesso racconto, ospitando Pino Daniele, 50 Cent, Anuel AA, insieme a Sfera Ebbasta, ANNA e Kid Yugi.

Il progetto nasce da una coincidenza che ha il sapore del destino: l’arrivo di un brano mai pubblicato di Pino Daniele in cui risuona una frase chiave, “tutto è possibile”. Da lì prende forma un album che racconta la crescita, il prezzo del successo, il legame con le proprie radici e il rapporto complesso con i sogni una volta realizzati.

Geolier mette al centro una verità semplice e universale: non possiamo sapere cosa accadrà domani, e anche ciò che sembra irraggiungibile può succedere.

Tra introspezione e stile, fragilità e consapevolezza, “TUTTO È POSSIBILE” è il racconto di chi continua a sognare a occhi aperti, ma spesso si sente incompreso nonostante i traguardi raggiunti. Un disco che riflette sul successo senza idealizzarlo, mostrando anche le sue ombre: l’esposizione costante, la pressione, il rischio di sentirsi sbagliati quando si è chiamati a dare sempre il massimo.

La strada resta un punto fermo. Non solo come luogo, ma come modo di guardare il mondo. Anche oggi, nel pieno del successo, Geolier conserva la capacità di riconoscere la sofferenza di chi è rimasto indietro, di chi cresce senza nulla e deve costruirsi tutto.

Accanto a tutto questo emerge una nuova maturità emotiva. L’amore non è più rabbia o mancanza, ma presenza, rifugio, scelta. Anche quando le sonorità restano malinconiche, il racconto si fa più luminoso, lasciando spazio a un sentimento che non ferisce ma protegge. Un amore che si estende anche a Napoli, mai semplice sfondo, ma voce viva del disco: città-madre, ferita e rifugio, origine e destino.

Di seguito la tracklist di “TUTTO È POSSIBILE”:

TUTTO È POSSIBILE (feat. Pino Daniele) SONNAMBULO DUE GIORNI DI FILA (feat. Sfera Ebbasta e Anna) FACIL FACIL 1H UN RICCO E UN POVERO OLÈ (feat. Kid Yugi) DESIDERIO PHANTOM (feat. 50 Cent) P FORZ STELLE CANZONE D’AMORE 081 ARCOBALENO (feat. Anuel AA) FOTOGRAFIA A NAPOLI NON PIOVE



Nel 2026 Geolier porterà il nuovo album e la sua discografia di successo in concerto. Con tre live già sold out al Maradona, che chiuderanno il gigantesco tour “GEOLIER STADI 2026”, l’artista è pronto a calcare per la prima volta, tra gli altri, anche i palchi di Milano a San Siro e di Roma all’Olimpico.

Di seguito le date prodotte e organizzate da Magellano Concerti:

6 GIUGNO 2026

TERMOLI (CB) – ARENA DEL MARE 42° 15° – DATA ZERO

13 GIUGNO 2026

MILANO – STADIO SAN SIRO

19 GIUGNO 2026

ROMA – STADIO OLIMPICO

23 GIUGNO 2026

MESSINA – STADIO FRANCO SCOGLIO

26 GIUGNO 2026

NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – SOLD OUT

27 GIUGNO 2026

NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – SOLD OUT

28 GIUGNO 2026

NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – SOLD OUT

Le prevendite sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Info biglietti su: https://www.magellanoconcerti.it/.

GEOLIER è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena, ottenendo, in così poco tempo, importanti certificazioni: ben 91 dischi di platino e 39 dischi d’oro e oltre 1.5 miliardi di streaming totali e 468 milioni di views su YouTube. Un successo inarrestabile dietro l’altro non soltanto discografico, ma anche live, un artista da record, che oltre a collezionare un tutto esaurito dietro l’altro, è stato il primo a calcare il palco dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per tre concerti consecutivi completamente sold out ed ha infranto un altro record nell’estate 2025, quando è stato il primo in assoluto ad esibirsi per ben due volte all’Ippodromo di Agnano nella sua città. Il 19 novembre 2024 è uscito il suo primo libro “PER SEMPRE”, un racconto che lo vede ripercorrere le tappe che lo hanno portato a diventare quello che è oggi, come artista e come persona. Il 2025 è iniziato con il “GEOLIER LIVE 2025”, un tour interamente sold out nei palasport e che è proseguito per tutta l’estate, per poi concludersi nella suggestiva Arena di Verona. Il 2026, invece, lo vedrà protagonista del “GEOLIER STADI 2026”, che terminerà con 3 concerti allo Stadio Maradona sold out. Lo scorso 7 novembre ha pubblicato il singolo “FOTOGRAFIA”, seguito da “081” e “Phantom” insieme a 50 Cent, pubblicato il 5 dicembre, entrambi brani che anticipano l’uscita del quarto disco.

