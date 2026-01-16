Share

“La scuola, i banchi, giovedì, le macchine e la chiesa

La strada che facevo a piedi per tornare a casa

Stasera

Mi manca”

Dopo aver pubblicato il suo secondo disco “Un posto migliore” (https://giovannitoscano.lnk.to/upm) e averlo presentato negli “Incontri e racconti dal vivo”, Giovanni Toscano torna con il suo nuovo singolo “Mi manca” (https://giovannitoscano.lnk.to/mimanca; LaTarma Records; distribuito da ADA Music Italy), fuori oggi ovunque.

“Mi manca” è un brano che parla del passato, della vitalità e della presenza che naturalmente un po’ perdiamo. Nei momenti più incerti e un po’ tristi capita che ci si rivolga indietro e allora parte la caccia al tesoro di tutte le cose che ci mancano”, racconta l’artista pisano, voce sensibile di una generazione in costante ricerca di equilibrio, che torna a raccontarsi attraverso una canzone che unisce intimità e universalità, aprendo un nuovo capitolo del suo percorso artistico che accompagna verso il suo terzo progetto discografico.

Il brano nasce da un momento vissuto a Parigi, in una casa lontana da tutto ciò che è familiare. È lì che affiorano spaesamento e incertezza, sentimenti che spingono lo sguardo a tornare indietro, verso ciò che è stato e che oggi sembra irraggiungibile. “Mi manca” diventa così una riflessione sul contrasto tra presente e passato, tra il desiderio di andare avanti e il bisogno di custodire ciò che ci ha reso felici.

La voce calda e avvolgente di Giovanni Toscano è sostenuta da un groove che richiama atmosfere soul e funky, mentre il testo si muove su un piano emotivo familiare e nostalgico. Il cambio di tonalità nel ritornello accompagna l’irrompere dei ricordi, trasformando la memoria in esperienza collettiva: ognuno può riconoscere, in quelle immagini, un frammento della propria storia.

La cover è un dipinto di Glib Franko dal titolo “Light and Gaze” e raffigura un volto infantile sospeso tra luce e silenzio, con tratti delicati e uno sguardo che unisce calma e malinconia. I contorni morbidi e i colori tenui evocano un ricordo che affiora senza mai definirsi del tutto. È un’immagine che suggerisce fragilità e passaggio, come se il soggetto fosse consapevole della natura fugace di ogni momento.

Composto insieme a Bais e Paolo Caruccio, che ne cura anche la produzione, e scritto da Giovanni Toscano, “Mi manca” è un nuovo inizio che parla di crescita, perdita e consapevolezza. Un brano che accoglie la fragilità e la trasforma in forza, ricordandoci che la nostalgia non è solo mancanza, ma anche prova di ciò che abbiamo amato.

Artista di Pisa, classe ’96, è cantautore, scrittore, attore. Dopo il liceo classico si iscrive all’Accademia di recitazione “Oltrarno” di Firenze, diretta da Pierfrancesco Favino e in seguito si laurea in Storia Contemporanea all’Università di Pisa. La musica arriva alle medie, quando con gli amici inizia a suonare in una roulotte in mezzo a un campo di grano, con una batteria, due amplificatori e una macchinetta del caffè. Lì nascono i primi pezzi, ma è durante i tre anni di Firenze che Toscano riprende in mano la chitarra e inizia a scrivere i suoi brani con una consapevolezza diversa. Nel 2018 esordisce al cinema come protagonista nel film di Paolo Virzì “Notti Magiche”, presentato alla festa del cinema di Roma e a questa fortunata esperienza fanno seguito la partecipazione alle prime due stagioni della fiction di Rai1 “Studio Battaglia” e un ruolo in “Romantiche”, film di Pilar Fogliati con la sceneggiatura di Giovanni Veronesi. Alterna la musica alle sue altre passioni artistiche, gira documentari, scrive sceneggiature, ha nel cassetto testi che raccontano mondi diversi. Il 6 maggio 2021 è uscito il suo romanzo d’esordio, “Il guinzaglio”, edito Fandango. Ha anche diretto il corto cinematografico “Seconde case”, con cui ha vinto la Menzione Speciale al Festival del Cinema e della Televisione di Benevento 2024. Viaggiatore, alla continua ricerca di suoni e storie, scrive della sua generazione, ricercando costantemente nuove influenze. Nell’estate 2022 escono i suoi primi singoli “Stasera” e “Amore Mio” con cui apre i concerti di Carmen Consoli, Max Gazzè e Daniele Silvestri. A marzo 2023 esce la sua opera prima “Arrogantissimo” (LaTarma Records/BMG Italy), anticipata dal singolo “Giornataccia”, che dà il via al suo viaggio in musica vivendo di contrasti: immagini e parole, natura e città, incontri e addii, poesia e follia. Nell’estate del 2023 Giovanni Toscano porta live in tutta Italia l’album d’esordio con il suo primo vero tour e pubblica il brano “Spaghetti Gipsy”. Nel 2024 torna con il nuovo progetto di inediti dal titolo “Un posto migliore” anticipato dall’omonimo vodcast: un format inedito nel panorama italiano in cui il cantautore riflette sul lungo cammino che lo ha portato alla realizzazione del suo secondo album. Pubblica poi “Dramma italiano”, brano incluso nella colonna sonora di Un altro piccolo favore, film diretto da Paul Feig con Blake Lively e Anna Kendrick, sequel del fortunato Un piccolo favore, disponibile su Prime Video in tutto il mondo dal 1° maggio 2025. In parallelo esce a sorpresa anche “Eroi”, brano intimo e onirico che rappresenta la naturale chiusura del percorso iniziato con Un Posto Migliore, mostrandone l’ultima sfumatura emotiva.

