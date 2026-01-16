Laura Pausini rivisita in Francese “Due vite” di Marco Mengoni

Share

LAURA PAUSINI: fuori oggi venerdì 16 gennaio 2026 il brano LA DERNIÈRE CHANSON (DUE VITE) con Julien Lieb disponibile su tutte le piattaforme digitali (https://laurapausini.lnk.to/ldchanson), accompagnato dal nuovo videoclip diretto da Gaetano Morbioli.



Il brano è incluso nel nuovo album di cover, IO CANTO 2, che uscirà il 6 febbraio 2026, pubblicato per Warner Records / Warner Music Italy e già disponibile in preorder (http://laurapausini.lnk.to/iyocanto2) nei seguenti formati fisici: cd deluxe (anche in versione autografata), doppio vinile standard (in 3 colori – rosso, perlato, e nero), doppio vinike deluxe, in edizione limitata autografato, in colore argento.

Julien Lieb, artista pop francese finalista del talent di grande successo Star Academy nell’edizione 2023, è stato riconosciuto come Artista Rivelazione dell’anno 2025 durante gli ultimi NRJ Music Awards. Una nuova potente voce che è emersa e si sta facendo largo tra gli artisti più di spicco della sua generazione.

“Rivisitare questa iconico brano italiano con Laura Pausini è un onore assoluto e rappresenta un momento chiave del mio percorso artistico”, commenta Julien.

Il brano, reinterpretazione della hit del 2023 di Marco Mengoni, scritta dallo stesso Mengoni con Davide Petrella, Laurent Damien Lescarret e Davide Simonetta, sarà presentato per la prima volta in duetto live proprio sul palco di Star Academy a Parigi, sabato 17 gennaio.

Così Laura Pausini ha raccontato il suo legame con la canzone e con l’autore:

“Quando Marco Mengoni nel 2023 ha presentato ‘Due Vite’ al Festival di Sanremo ho pensato subito che fosse una canzone importante e senza tempo. La sua scrittura rappresenta la musica pop italiana contemporanea e mi piaceva l’idea che nel disco ci fossero anche omaggi più attuali.

Marco è un cantautore italiano che stimo molto per la sua voce, il suo pensiero, la sua scrittura e la sua personalità, un giorno mi sono imbattuta in questa versione in francese ed è scoccata la scintilla. Sapendo che anche Julien è un fan della musica di Marco, ho pensato che fosse l’artista perfetto per rendergli omaggio, insieme: due lingue, due voci, due nazioni, due storie, come Due Vite”.

LA DERNIÈRE CHANSON (DUE VITE) è uno dei feat. inclusi nella traklist del nuovo album, IO CANTO 2, un vero e proprio tributo ai cantautori interpreti e compositori della storia della musica italiana, con un orizzonte più ampio che comprende anche brani in lingua straniera con un particolare legame con l’Italia: da un adattamento portoghese di Ana Carolina de La mia storia tra le dita, a un successo dei Tribalistas, Ja sei namorar, la cui front woman e autrice, Marisa Monte, ha radici nostrane; dalla versione francese di Due vite, di Marco Mengoni agli adattamenti in tedesco, portoghese e inglese de Il cielo in una stanza di Gino Paoli, cantato originariamente da Mina; fino al tributo ad una delle più grandi pop star di tutti i tempi, Madonna, anch’essa di origini italiane, di cui Laura reinterpreta la evergreen La isla bonita. I brani vanno dal 1960 al 2023, tra cui Felicità, brano in cui Laura unisce la sua voce a quella del grande compianto pilastro del cantautorato, Lucio Dalla.

Il 2026 si preannuncia come un anno memorabile per l’Artista, che dopo l’uscita del nuovo album sarà conduttrice con Carlo Conti della 76° edizione del Festival di Sanremo per tutte e cinque le serate della manifestazione, tornando sul palco che ha dato inizio alla sua straordinaria carriera.

Altro grande appuntamento che attende Laura Pausini è per marzo 2026, con il debutto di IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027, undicesima tournée mondiale, già un grandissimo successo che ha visto il recente raddoppio di nuove date.



L’ennesima grande maratona live di Laura Pausini partirà per la prima volta dall’estero, precisamente dalla Spagna, il 27 Marzo a Pamplona, toccando Tenerife e le città di Barcellona, Valencia e Madrid, per poi proseguire in America Latina, con date in Uruguay, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Messico, Repubblica Dominicana, Porto Rico, e sbarcare negli Stati Uniti, nelle città di Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto, New York.

In autunno sarà la volta dell’Italia e dell’Europa, nei palazzetti delle più grandi metropoli, per poi sbarcare in Brasile a febbraio 2027 per tornare in patria con un mega show negli stadi, e una reprise invernale di nuovo in Italia ed Europa fino alla fine dell’anno.

Un calendario ricchissimo appunto, a cui recentemente si sono aggiunte nuovi appuntamenti per la leg italiana ed europea che parte a ottobre 2026: doppia data zero a Mantova l’1 e 2 ottobre, doppia data nelle città di Torino (17 e 18 ottobre), Bologna (3 e 4 novembre), Firenze (6 e 7 novembre), oltre a due nuovi stadi, Lignano Sabbiadoro e Pescara, il 2 e il 26 giugno 2027, e l’attesissima data alla Royal Albert Hall di Londra il 28 ottobre 2027.

Sarà l’ennesima grande maratona dal vivo, specchio della caratura di un’artista internazionale che da più di 30 anni porta la sua musica in giro per il mondo e che quest’anno presenterà oltre ai brani più celebri alcune delle tracce contenute nel nuovo album.

La versione spagnola dell’album, YO CANTO 2, verrà pubblicata per Warner records / Warner music il prossimo 13 marzo 2026, e conterrà brani di dei più grandi autori latini, a rappresentare ogni singolo paese che l’ha incoronata icona musicale, dalla Spagna all’Argentina, dal Messico al Cile, dalla Colombia al Perù, e molti altri ancora.

L’album, nella versione standard (composta da 18 brani), e deluxe, quest’ultima arricchita da altre 3 tracce, è disponibile in preorder dal 18 dicembre a mezzanotte nei seguenti formati fisici: cd standard, cd deluxe (anche in edizione limitata autografata), e doppio vinile standard in colore trasparente e doppio vinile deluxe, (in edizione limitata autografata), in colore bianco.

La cantautrice dei record, icona pop a livello globale, più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di 6 miliardi di streamings, riconosciuta come artista italiana donna più ascoltata all’estero, prima e unica artista italiana a vincere 1 Grammy Award e ad entrare nella Billboard Hot 100, prima e unica artista italiana ad entrare nella prestigiosa Hot 100 di Billboard USA con la versione dell’artista portoricano Rauw Alejandro della sua hit Se fue, ha conquistato 4 Latin Grammy Awards, è stata celebrata dalla Latin Recording Academy come “Person of the Year 2023” (prima in assoluto non madrelingua spagnola a ricevere questo riconoscimento). Nel suo palmarès vanta anche un Golden Globe, una candidatura agli Emmy Awards e agli Oscar, prima artista in assoluto a cantare allo Stadio di San Siro e al Circo Massimo.

Recentemente ha ricevuto il Billboard Icon Award e il Global Icon Award di Billboard Women in Music, consegnatole al cospetto di Sua Santità Papa Leone XIV.



Ha collaborato con molti dei più grandi artisti internazionali del nostro tempo, come Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Michael Bublé, Ray Charles, Phil Collins, Shakira, Mariah Carey, Charles

Aznavour, Marc Anthony, Ricky Martin, Kylie Minogue, Alejandro Sanz, Celine Dion, e Michael Jackson. Tra le più recenti collaborazioni un’esibizione live estemporanea con Alanis Morissette e un brano in duetto con Robbie Williams, primo inno ufficiale di FIFA, presentato durante la finale dei Mondiali per Club a New York, che rappresenterà anche la Coppa del Mondo 2026.

Laura Pausini si è esibita sui palchi più prestigiosi del mondo, prima italiana al Radio City Music Hall a New York, al Madison Square Garden sempre nella Grande Mela, prima italiana ad esibirsi anche alla Royal Albert Hall di Londra e all’Olimpya di Parigi.

Oltre 40 paesi in oltre 30 anni di carriera hanno assistito ai suoi concerti dal vivo: tra gli altri Italia, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Francia, Portogallo, Germania, Slovenia, Svezia, Finlandia, Austria, Lussemburgo, Monaco, Bulgaria, Serbia, Malta, Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Messico, Perù, Porto Rico, Venezuela, Repubblica Dominicana, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Panama, e ancora Canada, Stati Uniti, Russia e Australia.

IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027 è organizzato e prodotto da Friends&Partners.

IO CANTO / YO CANTO

WORLD TOUR 2026/2027

LE DATE

SPAIN + LATAM LEG

27 MARZO 2026 – PAMPLONA (SPAGNA) @ NAVARRA ARENA

29 MARZO 2026 – ARONA – TENERIFE (SPAGNA) @ ESTADIO ANTONIO DOMINGUEZ

2 APRILE 2026 – BARCELONA (SPAGNA) @ PALAU SANT JORDI

4 APRILE 2026 – VALENCIA (SPAGNA) @ ROIG ARENA

6 APRILE 2026 – MADRID (SPAGNA) @ MOVISTAR ARENA

10 APRILE 2026 – MONTEVIDEO (URUGUAY) @ ANTEL ARENA

12 APRILE 2026 – BUENOS AIRES (ARGENTINA) @ MOVISTAR ARENA

15 APRILE 2026 – SANTIAGO (CILE) @ MOVISTAR ARENA

16 APRILE 2026 – SANTIAGO (CILE) @ MOVISTAR ARENA

18 APRILE 206 – LIMA (PERU) @ ARENA 1

22 APRILE 2026 – BOGOTÁ (COLOMBIA) @ MOVISTAR ARENA

24 APRILE 2026 – QUITO (ECUADOR) @ COLISEO RUMINAHUI

29 APRILE 2026 – SAN JOSÉ (COSTA RICA) @ ESTADIO NACIONAL DE COSTA RICA

2 MAGGIO 2026 – MEXICO DF (MESSICO) @ ARENA CDMX

5 MAGGIO 2026 – GUADALAJARA (MESSICO) @ ARENA GUADALAJARA

7 MAGGIO 2026 – MONTERREY (MESSICO) @ ARENA MONTERREY

10 MAGGIO 2026 – SANTO DOMINGO (REPUBBLICA DOMINICANA) @ ARENA SANTO DOMINGO

14 MAGGIO 2026 – SAN JUAN (PORTO RICO) @ COLISEO DE PUERTO RICO

16 MAGGIO 2026 – MIAMI (FLORIDA) @ KASEYA CENTER

21 MAGGIO 2026 – ORLANDO (FLORIDA) @ KIA CENTER

23 MAGGIO 2026 – DALLAS (TEXAS) @ TEXAS TRUST CU THEATRE

28 MAGGIO 2026 – LOS ANGELES (CALIFORNIA) @ PEACOCK THEATER

30 MAGGIO 2026 – CHICAGO (ILLINOIS) @ ROSEMONT THEATRE

4 GIUGNO 2026 – TORONTO (CANADA) @ COCA-COLA COLISEUM

6 GIUGNO2026 – NEW YORK (NEW YORK) @ THE THEATER @ MSG

ITALIAN + EUROPEAN INDOOR LEG

1 OTTOBRE 2026 – MANTOVA @ PALA UNICAL PRIMA DATA ZERO

2 OTTOBRE 2026 – MANTOVA @ PALA UNICAL SECONDA DATA ZERO

4 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM

6 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM

7 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM

11 OTTOBRE 2026 – STUTTGART (GERMANIA) @ SCHLEYER-HALLE

13 OTTOBRE 2026 – OBERHAUSEN (GERMANIA) @ RUDOLF WEBER-ARENA

15 OTTOBRE 2026 – ZURICH (SVIZZERA)@ HALLENSTADION

17 OTTOBRE 2026 – TORINO @ INALPI ARENA

18 OTTOBRE 2026 – TORINO @ INALPI ARENA

22 OTTOBRE 2026 – LISBOA (PORTOGALLO)@ MEO ARENA

25 OTTOBRE 2026 – BRUSSELS (BELGIO) @ FOREST NATIONAL

27 OTTOBRE 2026 – LUXEMBOURG @ ROCKHAL

30 OTTOBRE 2026 – NICE (FRANCIA) @ PALAIS NIKAIA

1 NOVEMBRE 2026 – GENEVE (SVIZZERA) @ ARENA

3 NOVEMBRE 2026 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

4 NOVEMBRE 2026 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

6 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM

7 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM

BRAZIL

27 FEBBRAIO 2027 – SAO PAULO (BRASILE) @ MERCADO LIVRE ARENA PACAEMBU

ITALIAN LEG (STADI)

2 GIUGNO 2027 – LIGNANO SABBIADORO @ STADIO GUIDO TEGHIL

12 GIUGNO 2027 – MESSINA @ STADIO FRANCO SCOGLIO

19 GIUGNO 2027 – BARI @ STADIO SAN NICOLA

26 GIUGNO 2027 – PESCARA @ STADIO ADRIATICO

3 LUGLIO 2027 – ROMA @ STADIO OLIMPICO

ITALIAN + EUROPEAN INDOOR REPRISE LEG

28 OTTOBRE 2027 – LONDRA @ THE ROYAL ALBERT HALL

9 NOVEMBRE 2027 – EBOLI @ PALA SELE

12 NOVEMBRE 2027 – LYON-DÉCINES (FRANCIA) @ LDLC ARENA

14 NOVEMBRE 2027 – PARIS (FRANCIA) @ ACCOR ARENA

21 NOVEMBRE 2027 – GOTEBORG (SVEZIA) @ SCANDINAVIUM

24 NOVEMBRE 2027 – AMSTERDAM (OLANDA)@ ZIGGO DOME

