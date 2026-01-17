Mau y Ricky: “Te Quiero”, il loro ultimo singolo insieme a Kapo

Share

Mau y Ricky aprono il 2026 celebrando un traguardo significativo anche in Italia: “Te Quiero”, il loro ultimo singolo insieme a Kapo, debutta direttamente nella Top 20 della classifica EarOne AirPlay Latin, posizionandosi tra i brani latin più trasmessi della settimana dalle radio italiane.

Un risultato che conferma la crescente attenzione del pubblico e dei network radiofonici italiani verso il duo.

Pubblicato il 4 dicembre, “Te Quiero” si è affermato rapidamente come uno dei brani più forti di questa nuova fase artistica di Mau y Ricky, conquistando ascoltatori in America Latina, negli Stati Uniti e ora anche nel mercato italiano.

Il successo del singolo è stato ulteriormente amplificato il 28 dicembre con l’uscita su YouTube della versione acustica del brano. L’interpretazione più intima e spontanea ha dato vita a un trend virale su TikTok, dove migliaia di utenti hanno utilizzato l’audio per raccontare storie personali e momenti speciali.

Sull’onda di questo entusiasmo, il duo ha deciso di pubblicare ufficialmente la versione acustica di “Te Quiero” su tutte le piattaforme digitali, come regalo speciale per i fan.

“Vedere come le persone hanno fatto propria la versione acustica ci ha ricordato perché facciamo musica”, raccontano Mau y Ricky. “È una canzone sincera, vicina, nata dal cuore, e volevamo che tutti potessero viverla”. Mau y Ricky.

Due nomination ai Premio Lo Nuestro 2026

A rendere questo momento ancora più speciale arriva anche il riconoscimento dell’industria musicale: Mau y Ricky hanno ricevuto due nomination ai Premio Lo Nuestro 2026 nelle categorie:

• Grupo o Dúo del Año Pop/Rock (Gruppo o Duo dell’Anno Pop/Rock)

• Colaboración del Año Pop/Urbano (Collaborazione dell’anno Pop/Urban)

I Premio Lo Nuestro, tra gli eventi più prestigiosi della musica latina, celebreranno la loro 38ª edizione il 19 febbraio 2026 a Miami, presso il Kaseya Center. Le votazioni sono già aperte.

Parallelamente al successo radiofonico e digitale di “Te Quiero”, Mau y Ricky iniziano il 2026 con un tour internazionale che li vede protagonisti tra Sud America e Messico. Tra le prime date dell’anno, il duo è stato inoltre annunciato nel cartellone del Billboard Summer Festival a Buenos Aires, dove si esibirà il 17 gennaio 2026, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate argentina.

Gli impegni live si intrecciano con le fasi finali di lavorazione del loro prossimo album in studio, un nuovo progetto che, come raccontano con ironia, non ha ancora un titolo definitivo.

Il disco verrà presentato in anteprima in formato intimo in Spagna all’inizio di marzo, offrendo ai fan un primo sguardo su questa nuova evoluzione artistica prima dell’uscita ufficiale.Con il debutto nella Top 20 EarOne AirPlay Latin in Italia, il successo virale della versione acustica di “Te Quiero”, le due nomination ai Premio Lo Nuestro 2026 e una fitta agenda internazionale che include anche il Billboard Summer Festival in Argentina a Buenos Aires, Mau y Ricky stanno vivendo uno dei momenti più solidi ed entusiasmanti della loro carriera.

MAU Y RICKY

Il duo venezuelano con base a Miami traduce il proprio legame fraterno in una solida forza creativa, unendo voci e scrittura con naturalezza. Con miliardi di stream, certificazioni di diamante e tour sold out, Mau y Ricky si sono affermati come una delle realtà più influenti della musica latina contemporanea.

Dal 2014 hanno co-firmato successi globali come Vente Pa’ Ca (Ricky Martin & Maluma) e Sin Pijama (Becky G & Natti Natasha), quest’ultimo con 13 certificazioni di diamante e incluso da Rolling Stone nella lista delle “100 migliori canzoni reggaeton di tutti i tempi”.

Dopo Hotel Caracas (2024) e il successivo EP La Llave, che ha segnato una fase di transizione artistica, il duo apre oggi un nuovo capitolo della propria carriera: un nuovo album e una nuova direzione creativa in cui Mau y Ricky ridefiniscono ancora una volta il proprio percorso.

Al centro del progetto resta il rapporto tra i due fratelli, motore costante di una ricerca artistica che continua a evolversi, brano dopo brano.

