Bad Bunny all’Halftime Show del Super Bowl LX

Bad Bunny e Apple Music hanno pubblicato il trailer ufficiale dell’Apple Music Super Bowl LX Halftime Show. Nel nuovo trailer, Bad Bunny e Apple Music invitano il mondo intero a ballare durante l’Halftime Show del Super Bowl LX.

Il trailer — girato interamente a Porto Rico — mostra Bad Bunny che danza sotto l’iconico albero Flamboyant portoricano, potente simbolo dell’orgoglio e dell’identità dell’isola. Il film è un vero e proprio invito aperto che accoglie il mondo intero — chiunque tu sia e da dove tu venga — a unirsi a Bad Bunny per la sua monumentale esibizione al Super Bowl, e a lasciarsi trasportare dal ritmo, dall’unità e dalla ricchezza culturale che solo Bad Bunny può portare su un palcoscenico globale.

Road To Halftime su Apple Music: apple.co/SBLX-

Su Apple Music è già tempo di prepararsi al Super Bowl LX Halftime Show dell’8 febbraio 2026 al Levi’s® Stadium di Santa Clara, in California. Ascolta la playlist definitiva Bad Bunny: Brani Essenziali, leggi The Story of Bad Bunny in 20 Songs su Apple News, scopri Il DNA di DtMF, la playlist che mette in luce stili e sonorità portoricane selezionate personalmente da Benito, esplora le playlist dei giocatori NFL e molto altro ancora. Inoltre, con Apple Music Sing, i fan possono cantare sulle loro canzoni preferite di Bad Bunny grazie a voci regolabili, testi sincronizzati alla perfezione e traduzioni e pronunce che compaiono riga per riga.

La partnership pluriennale tra Apple Music, la NFL e Roc Nation porta il Super Bowl Halftime Show — la performance musicale più seguita dell’anno — a milioni di fan in tutto il mondo. Apple Music celebra musicisti, autori, produttori e fan, offrendo la migliore esperienza d’ascolto al mondo con un catalogo di oltre 100 milioni di brani e un suono immersivo grazie allo Spatial Audio. Apple ha rivoluzionato l’esperienza musicale con iPod e iTunes e continua questa tradizione pluripremiata con Apple Music. Segui @AppleMusic su TikTok, Instagram, YouTube e Twitter.

Comunicato Stampa: Goigest