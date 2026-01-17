Moulin Rouge! Il Musical: Serena Autieri è Satine

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Sarà Serena Autieri, la regina del teatro musicale italiano, a vestire i panni della fascinosa Satine nel “Moulin Rouge! Il Musical” diretto da Massimo Romeo Piparo. Fascino, talento, maturità artistica, phisyque du role perfetto per questo personaggio: Serena Autieri consacra il binomio artistico con Piparo, riuscendo -grazie alla lunga e inedita programmazione di questo “spettacolo spettacolare”- a far coincidere le rispettive strade. Con la straordinaria artista, lo spettacolo sarà in scena al Sistina Chapiteau di Roma-Tor di Quinto fino a domenica 1 marzo e, dopo aver infranto il muro delle 12 settimane, si avvia così verso il fantastico traguardo delle 19 settimane consecutive di programmazione.

“Sono veramente contento -commenta il direttore artistico e regista Massimo Romeo Piparo– di avere Serena al mio fianco in questo spettacolo dei record. Abbiamo condiviso tante avventure meravigliose insieme ma questa la possiamo già definire la cosiddetta ciliegina sulla torta. Serena è l’artista a cui si pensa immediatamente quando si cerca un riferimento italiano a Nicole Kidman nella sua indimenticabile interpretazione di questo ruolo nel film magistralmente diretto da Baz Luhrmann. Adesso che lo spettacolo è collaudatissimo ed è stato unanimemente riconosciuto come evento teatrale dell’ultimo decennio, sono certo che con Serena diventerà imperdibile per un pubblico ancora più vasto.”

“E’ un ruolo che aspettavo da 25 anni.” dichiara Serena Autieri. “Un sogno che ho custodito gelosamente nel mio cassetto della lingerie. Letteralmente. All’uscita del film, nel settembre 2001, scrissi un biglietto con una promessa a me stessa e lo riposi lì, insieme a una guêpière che acquistai il giorno dopo, certa che un giorno l’avrei indossata in scena nei panni di Satine. Non era solo un sogno, ma un appuntamento che si realizzerà sul palco del Sistina Chapiteau, per un vero kolossal che sfida le grandi produzioni internazionali. Farlo sotto la regia di Massimo Romeo Piparo, con cui condivido da anni un importante percorso artistico e una visione comune del teatro musicale, rende questa esperienza ancora più significativa. Alcuni sogni, quando vengono custoditi così a lungo, scelgono di diventare realtà solo nel momento e nel luogo giusto”.

Un allestimento kolossal, su un palcoscenico di oltre 30 metri interamente personalizzato con atmosfere che richiamano lo stile della Montmartre parigina e con una travolgente colonna sonora suonata dal vivo dall’Orchestra diretta da Emanuele Friello, tra costumi e coreografie mozzafiato. Serena Autieri sarà protagonista assoluta insieme a Luca Gaudiano, nel ruolo iconico di Christian, e ad un formidabile cast di oltre 30 artisti: tra gli altri Emiliano Geppetti che interpreta Harold Zidler, il carismatico istrionico impresario; Gilles Rocca nel ruolo di Santiago, il sensuale e seducente ballerino di tango, Mattia Braghero, che veste i panni del ricco Duca di Monroth, cinico e spietato contendente del cuore di Satine, Daniele Derogatis nel ruolo di Henri de Toulouse-Lautrec, il geniale e visionario pittore bohémien.

Con oltre 60.000 biglietti venduti, e un entusiasmo che cresce senza sosta, lo spettacolo, per la prima volta in Italia e prodotto su licenza della casa produttrice australiana Global Creatures -nota per il successo internazionale di “Moulin Rouge! The Musical” a Broadway-, rappresenta l’ennesima scommessa vinta da Massimo Romeo Piparo: il regista e produttore ancora una volta ha conquistato il plauso della critica e i gusti del pubblico più eterogeneo, ottenendo una risposta straordinaria alla prima versione italiana in assoluto di questo titolo cult. Inoltre, grazie alla presenza nella Capitale del Sistina Chapiteau, Piparo è riuscito a “raddoppiare” il Teatro Sistina con un nuovo luogo dal sapore internazionale, divenuto “casa” perfetta per ospitare un gioiello immersivo e sensoriale come “Moulin Rouge! Il Musical”. Un marchio, quello del Sistina, che continua a non deludere le aspettative degli spettatori: con oltre 3000 mt di tiranti, 1600 mt di ferro, 500 picchetti, 130 mt di tralicci, 3.9 tonnellate e 4200mq di pvc, una sontuosa messa in scena, doppio palcoscenico girevole e circa 90 chilometri di fili luminosi, il Sistina Chapiteau costituisce un luogo di pura meraviglia, dove emozione, passione e sentimento coinvolgono ogni sera appassionati di musical, giovani, famiglie e pubblico internazionale.

IL FILM

Distribuito da Twentieth Century Studios in accordo speciale con Buena Vista Theatrical, MOULIN ROUGE! di Baz Luhrmann è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes nel 2001. Il film è stato premiato come miglior film ai Golden Globe ed è stato candidato a otto premi Oscar vincendone due. Il film è stato girato a Sydney, in Australia, ed è entrato nei cuori della gente per aver riportato in auge il musical cinematografico. La colonna sonora è stata da subito un successo.

IL MOULIN ROUGE DI PARIGI

Il Moulin Rouge di Parigi, gestito da Jean-Jacques Clerico (CEO), è un universo abbagliante e spettacolare, simbolo del modo di festeggiare parigino dal 1889. Nato come cabaret e sala da ballo popolare, il locale è diventato un music-hall iconico nei ruggenti anni Venti, e poi un teatro in cui si sono esibiti numerosi famosi artisti francesi e internazionali. Oggi, il Moulin Rouge e i suoi 60 artisti presentano lo spettacolo Féerie revue: due ore di stupore tra cabaret e music-hall in cui si alternano scene di danza e numeri a sorpresa, senza dimenticare il ballo più emblematico del Moulin Rouge, il French Cancan! Fin dalla sua creazione, il Moulin Rouge di Parigi è sempre stato un invito a vivere e condividere tutte le emozioni e l’effervescenza di una festa unica e stravagante. www.moulinrouge.fr

IL MUSICAL

Moulin Rouge! Il Musical è stato presentato in anteprima mondiale a Boston nel 2018 ed è subito diventato un successo acclamato in tutto il mondo. L’anno successivo lo spettacolo ha debuttato a Broadway, dove è stato acclamato da pubblico e critica e ha ricevuto ben dieci premi ai Tony Awards. Ancora oggi il musical fa il tutto esaurito a Broadway, ed è in scena nel West End di Londra, in un tour nordamericano, in Germania, nei Paesi Bassi, in un tour mondiale e in Corea del Sud a novembre, nel 2025. Moulin Rouge! The Musical è prodotto da Carmen Pavlovic e Gerry Ryan OAM per Global Creatures e Bill Damaschke.

Moulin Rouge® è un marchio registrato di Moulin Rouge.

MOULIN ROUGE! IL MUSICAL

Libretto di JOHN LOGAN

Basato sul film del 2001 di Twentieth Century Studios Motion Picture.

Scritto da Baz Luhrmann e Craig Pearce, Diretto da Baz Luhrmann

Prodotto da Guardamago Srl

PeepArrow Entertainment & Il Sistina

Adattamento e Regia MASSIMO ROMEO PIPARO

Direzione musicale EMANUELE FRIELLO

Coreografie BILLY MITCHELL

Scene TERESA CARUSO

Costumi CECILIA BETONA

Disegno Luci DANIELE CEPRANI

Disegno Fonico STEFANO GORINI

Con:

SERENA AUTIERI starring Satine

E con:

LUCA GAUDIANO nel ruolo di Christian

GILLES ROCCA / Santiago

EMILIANO GEPPETTI / Harold Zidler

DANIELE DEROGATIS / Henri Toulouse-Lautrec

MATTIA BRAGHERO / Duca di Monroth

ELGA MARTINO / Ninì

SABRINA OTTONELLO / Arabia

GLORIA ENCHILL / La Chocolat

RAFFAELE RUDILOSSO / Baby Doll

Ensemble

GABRIELE AULISIO

MICHELE BALZANO

CLAUDIA CALESINI

FEDERICO COLONNELLI

LUIGI D’AIELLO

MARIO DE MARZO

ROBERT ABOTSIE EDIOGU

LINDA GORINI

ANTONIO LANZA

SIMONE NOCERINO

LAURA OFFEN

SERENA OLMI

LUCA PELUSO

SIMONE RAGOZZINO

GAIA SALVATI

VIVIANA SALVO

MARCO STELLA

ROSSANA VASSALLO

Orchestra

EMANUELE FRIELLO / FABRIZIO SICILIANO – Direttore – Tastiera 1

FELICIANO ZACCHIA – Tastiera 2

FABIO GRECO – Chitarra 1

ANDREA INGLESE – Chitarra 2

STEFANO MARAZZI – Batteria / Pad elettronici

NICOLO’ PAGANI – Basso / Contrabbasso

ANTONIO PADOVANO – Tromba

GIUSEPPE RUSSO – Sax / Clarinetto

MONICA CANFORA – Violino

Arealisti

ALBERTO ESPOSITO

ELEONORA FRIELLO

GIORGIA GIAMMONA

DESPOINA KOSSYVAKI

ELISA PATTUGLIA

AGOSTINO SOLAGNA

MOULIN ROUGE! IL MUSICAL

IL SISTINA CHAPITEAU

Viale di Tor di Quinto 98/100, Roma

Ilsistinachapiteau.it

ACQUISTA ONLINE

www.moulinrougeilmusical.it

BOTTEGHINO

biglietteria@ilsistina.it

ufficiogruppi@ilsistina.it

ORARIO SPETTACOLI

dal giovedì al sabato ore 20.30

sabato ore 16.00 e ore 20,30

domenica ore 16.00

“RDS 100% Grandi Successi” è la Radio Ufficiale di Moulin Rouge! Il Musical

FB: Teatro Sistina / PeepArrow Massimo Romeo Piparo / Il Sistina Chapiteau

IG: teatrosistina / peeparrow_entertainment / il_sistina_chapiteau

Twitter: @TeatroSistina

Tik Tok: @teatrosistina

Comunicato Stampa: Federica Fresa