Francesco De Gregori prosegue il tour dedicato a “Rimmel”

Dopo il successo delle date estive, che si sono concluse all’Arena di Verona, dei concerti nei teatri italiani e nei palasport di Milano e Roma, FRANCESCO DE GREGORI prosegue il tour dedicato all’album “Rimmel” nei club italiani a gennaio e febbraio 2026.

“Rimmel”, pubblicato 50 anni fa, nel 1975, è divenuto una pietra miliare della musica italiana, con brani indimenticabili come “Pablo”, “Buonanotte Fiorellino” e la stessa “Rimmel”. L’album viene riproposto live integralmente in ogni data, unitamente ad altri brani di Francesco De Gregori sempre diversi, rendendo ogni appuntamento unico.

Un viaggio musicale che ha dato al pubblico l’opportunità di vivere le emozioni dell’albume del vasto repertorio del cantautore in contesti diversi e che si concluderà nei club, riportando la musica di De Gregori in un’atmosfera intima e raccolta che crea una connessione diretta e spontanea tra musicisti e spettatori.

Francesco De Gregori è accompagnato dalla sua band composta da Primiano Di Biase (direzione artistica, hammond, tastiere e fisarmonica), Carlo Gaudiello (pianoforte), Paolo Giovenchi (chitarre), Cristina Greco (cori), Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Francesca La Colla (cori), Simone Talone (batteria e percussioni) e Alessandro Valle (chitarra, pedal steel e mandolino).

Di seguito le date del tour:

CLUB 2026

23 gennaio al Vox Club di Nonantola (Modena)

24 gennaio all’Estragon di Bologna

27 gennaio al Mamamia di Senigallia (Ancona)

28 gennaio al The Cage di Livorno

30 gennaio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze

31 gennaio all’Atlantico di Roma

2 febbraio al Land di Catania

4 febbraio all’Eremo Club di Molfetta (Bari)

5 febbraio alla Casa della Musica di Napoli

7 febbraio al Dis_Play di Brescia

8 febbraio al Palmariva Live Club di Portogruaro (Venezia)

10 febbraio all’Hall di Padova

13 febbraio alla Concordia di Venaria Reale (Torino)

14 febbraio al Fabrique di Milano

Le prevendite sono disponibili su Ticketone e nei circuiti di prevendita abituali.

Il tour è prodotto da Friends & Partners. Info: www.friendsandpartners.it.

È uscita la riedizione di “RIMMEL” in occasione delle celebrazioni del 50° anniversario della pubblicazione. La riedizione di “Rimmel” (Sony Music) è disponibile nelle seguenti versioni: LP 180gr Clear e LP 180gr Black, entrambi a 192KHz per una qualità audio superiore, CD, CD + 45 giri black, CD + 45 giri picture disc e musicassetta.

Il 45 giri segue la versione originale del 1975 con i brani “Rimmel” e “Piccola Mela”.

Per la prima volta ci sono itesti dei brani nella versione LP, un’occasione per approfondire un classico della musica italiana.

Comunicato Stampa: Parole & Dintorni Marta Falcon