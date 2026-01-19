Share

Da venerdì 23 gennaio il nuovo singolo di Taylor Swift, “Opalite”, estratto dall’album “The Life of a Showgirl”, certificato disco di platino in Italia.

“Opalite” segue il successo del primo brano estratto “The Fate of Ophelia”, totalizzando ad oggi 470 milioni di streaming su Spotify e classificandosi come il secondo brano più ascoltato dell’album. La canzone, dai toni allegri e danzerecci, parla di una rinascita emotiva e di una presa di coscienza di se stessi dopo relazioni difficili, grazie anche alla presenza della persona giusta al proprio fianco, che illumina la visione del mondo come mai era successo prima.

Si è appena concluso un altro anno di successi per l’artista, che nel 2025 si è confermata la seconda artista più ascoltata su Spotify a livello globale e la quarta artista donna più ascoltata in Italia. Un percorso straordinario che si affianca anche all’inserimento di Taylor Swift nella classifica di Forbes delle donne più potenti del mondo, dove occupa la 21ª posizione, la più alta raggiunta da un’artista musicale.

Con la certificazione a disco di platino, l’album “The Life of a Showgirl” ha confermato un traguardo storico per Taylor Swift in Italia, diventato il suo miglior debutto di sempre nel nostro Paese e piazzandosi #2 nella classifica CD, vinili e musicassette più venduti del 2025. Tale risultato conferma quanto ottenuto nel nostro Paese fin dalla data di uscita: miglior debutto di sempre per un’artista donna, nazionale e internazionale, miglior debutto per un’artista internazionale in Italia e miglior debutto assoluto del 2025 tra artisti italiani e stranieri. L’album, che ha consacrato Taylor Swift come la prima artista della storia a superare 100 miliardi di stream da solista su Spotify, ha debuttato al #1 nelle classifiche FIMI/NIQ Album e nella chart CD, Vinili e Musicassette e rimane stabile in Top30 nella classifica Album FIMI. “The Life of a Showgirl” ha quindi continuato a infrangere record su record dal giorno stesso in cui è stato pubblicato, diventando, in meno di 24 ore, l’album più streammato nel suo giorno di uscita del 2025 su Spotify, Apple Music e Amazon Music.

Grande è anche l’impatto sul pubblico italiano del brano “The Fate Of Ophelia”, attualmente stabile in Top5 nell’Airplay radiofonico in Italia, dopo aver occupato anche la vetta della classifica. “The Fate of Ophelia”, che è in #2 posizione nella Spotify Global, è attualmente in Top10 su Apple Music Italia, stabile in Top10 su Spotify Italia e in Top10 su Amazon Music in Italia, conquistando il titolo di singolo della cantautrice con il miglior debutto in Italia. Il brano, infatti, ha debuttato alla #6 nella classifica FIMI dei singoli e attualmente è in Top10. Il brano ha battuto ben due record della piattaforma, diventando la canzone più ascoltata in un giorno e in una settimana nella storia di Spotify, mentre il videoclip ufficiale, che ha superato 223 milioni di visualizzazioni su YouTube, ha fatto il suo debutto in anteprima mondiale nel lungometraggio “The Official Release Party of a Showgirl”.

Taylor Swift ha inoltre pubblicato “The Eras Tour | The Final Show”: dal 12 dicembre è infatti disponibile su Disney+ il nuovo docufilm dedicato al mastodontico tour dell’artista concluso nel 2024, con due date sold out anche in Italia a San Siro, e contenente anche il set del suo penultimo album, “The Tortured Poets Department” (disco di platino in Italia), e i primi due episodi di “The End of an Era”, una docuserie di 6 episodi dietro le quinte dello show.

Comunicato Stampa: Gabriel Mompellio