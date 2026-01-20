Earl Sweatshirt porta in Italia il suo nuovo album

Share

Con il nuovo album “Live Laugh Love”, Earl Sweatshirt firma un disco meditativo e profetico, che celebra la narrazione come strumento di trasformazione e riflette la sua evoluzione personale e artistica. Il rapper porterà la sua nuova musica anche in Italia in occasione del 3LWorldTour: Si esibirà lunedì 2 febbraio 2026 all’Hacienda di Roma e martedì 3 febbraio ai Magazzini Generali (cambio venue) di Milano. Il rapper Sideshow si esibirà in apertura a entrambi gli show, biglietti acquistabili sui circuiti ufficiali Ticketone, Ticketmaster e DICE.fm. Di seguito date e venue:

EARL SWEATSHIRT / 3LWORLDTOUR

2 FEBBRAIO 2026

ROMA – HACIENDA

3 FEBBRAIO 2026

MILANO – MAGAZZINI GENERALI





Biglietti: Posto Unico euro 30,00 + prev.

Acquistabili su Ticketone, Ticketmaster e DICE.fm.

Info su www.virusconcerti.com

Live Laugh Love è sia riflessivo che surrealista, e si lancia in una contemplazione del caos dell’esistenza. Nel disco Earl approfondisce una fascinazione di lunga data per linguaggio, struttura e sincronicità. “Le costrizioni alimentano la creatività,” afferma. “Ci sono regole nella realtà. Mi ricorda l’Ifá – come gli spiriti operano all’interno di quel sistema. Ho bisogno di regole. Ho bisogno di compiti.” Per Earl, quelle regole spesso nascono da una parola, una frase o un simbolo, che danno forma alla sua intuizione.

Nel brano “Gamma (need the Love)”, i testi fanno riferimento a Dave Trugoy (Plug 2) dei De La Soul, la cui morte, dice Earl, incornicia l’album nel suo tempismo e nelle sue intenzioni artistiche: essere consapevole di sé e a proprio agio nella sua mascolinità nera cis, ma anche creativo, divertente e ambizioso. Immagini dei tarocchi – come l’Otto di Coppe – sono entrate nella sua scrittura prima ancora che ne comprendesse coscientemente il significato spirituale, per poi scoprire che il simbolismo della carta portava esattamente il messaggio che voleva: l’importanza di lasciare andare ciò che non serve più, andare avanti e restare radicati nella quotidianità. “Questo è crescere,” riflette. “Puoi farti prendere da cose esoteriche, ma alla fine devi comunque cambiare pannolini.”

Questa è la tensione in cui Earl prospera: il poetico e il pratico, il sacro e il quotidiano, il pesante e l’ironico. LLL riflette l’alchimia di questi strati, in quanto album intriso di allegoria ma radicato nella vita quotidiana di un artista. L’intensità di Earl non riguarda l’ego, è critico verso la compiacenza che può arrivare col successo: i yes-men, i privilegi, il comfort. “Se non sei severo con te stesso da artista affermato, ti atrofizzi. Se non sei resiliente rispetto al gioco di questa cosa – la sua essenza – la tua arte diventa quello che è: largamente accettata ma non sfidante.”

Il risultato finale è un’esplorazione profetica, spirituale e celebrativa della narrazione come mezzo per sopravvivere alle confusioni, ai limiti e ai cambiamenti della vita. LLL riflette un profondo cambiamento interiore e rappresenta una fotografia di dove si trova ora: un padre, un artista trentenne e una persona che ha trascorso metà della propria vita a fare arte. LLL conferma l’evoluzione di Earl senza clamore – è una crescita costante e palpabile, che celebra la gioia di abbracciare il percorso, per quanto imperfetto.

Per oltre un decennio, il rapper Earl Sweatshirt ha conquistato i fan con il suo virtuosismo narrativo, vulnerabilità generosa e talento lirico. Enfant prodige emerso a soli 16 anni dal collettivo crudo e incendiario Odd Future, Earl si è distinto fin da subito per la sua profonda introspezione e un intelletto cupo che tradiva la sua giovane età. Attraverso la pubblicazione di diversi album e un ampio plauso della critica, Earl si è affermato come un poeta capace di raccontare crescita, scoperta di sé e gli stati d’animo più profondi di una generazione.

Nel 2024 l’artista ha celebrato i dieci anni dall’uscita del suo album di debutto Doris, un disco cerebrale e ricco di stratificazioni emotive. Con il seminale I Don’t Like Shit, I Don’t Go Outside (2015), ha rivolto lo sguardo verso l’interno per reclamare sé stesso. Con l’album del 2018, Some Rap Songs, ha infranto le forme tradizionali abbracciando l’imperfezione sonora: campionamenti densi, versi brevi e poetica astratta si intrecciano in un collage di dolore e trasformazione. Sick! (2022) ha catturato i tumulti dell’era pandemica con un’urgenza silenziosa e collaborazioni con artisti e produttori come Zelooperz, Nak-el Smith, Armand Hammer, Black Noi$e e The Alchemist. Nel 2023, il progetto collaborativo con The Alchemist, Voir Dire, è un’autoanalisi criptica e soul, segnata da loop torbidi, memorie frammentate e il lirismo ellittico tipico di Earl.

