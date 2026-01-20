Fabio Celoni torna sulle pagine di Topolino con “Paperone in Atlantide”

Share

La mitica città perduta è pronta a sfidare il più duro dei duri! Dopo Il destino di Zio Paperone Fabio Celoni torna sulle pagine del settimanale a fumetti Topolino (Panini Comics) come autore completo con una nuova e ambiziosa saga-evento ai confini del mito. Il numero 3661 – disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 21 gennaio – si apre con il primo episodio di Paperone in Atlantide, scritto e disegnato da Fabio Celoni per i colori di Alessandra Amorotti.

In Paperone in Atlantide il papero più ricco del mondo si lancia alla scoperta della leggendaria città perduta, attirato dai tesori e dalle ricchezze che, secondo il mito, giacciono ancora tra le sue rovine sommerse. La spedizione si trasforma in un’avventura ricca di colpi di scena e di nuovi, enigmatici personaggi, con Paperino e i nipotini pronti a intervenire come sempre al fianco dello Zione. Atlantide diventa il fulcro di un racconto intenso e suggestivo, in cui l’azione si intreccia alla dimensione del mito e della scoperta: non solo una meta da raggiungere, ma un luogo simbolico, sospeso tra realtà e immaginazione, capace di mettere alla prova chi osa spingersi oltre i confini del conosciuto.

«Atlantide è forse la più grande leggenda della storia, una delle più conosciute nel mondo. E Paperone è un cacciatore di misteri, quindi anche lui ne è affascinato. Atlantide è, per sua natura, un limite. È posta al di là, oltre. È il confine tra la realtà e il mito, tra la ricerca e la sorpresa. Raccontarla significa affrontare una sfida tecnica ed emotiva, e dare una forma compiuta a un universo capace di parlare a tutti», racconta Fabio Celoni. «Paperone in Atlantide è un crogiuolo dove l’autore ha fuso le componenti più disparate: dall’avventura più classica, alla mitologia, dall’introspezione psicologica alle fantasie più immaginifiche. Un crogiuolo sostenuto da un tratto e da una narrazione a loro agio, anche nei repentini passaggi da scene più cupe e drammatiche ad altre pervase invece da toni più leggeri e scanzonati», aggiunge Alex Bertani, Direttore Editoriale di Topolino.

Un’avventura destinata a entrare nella tradizione delle grandi storie disneyane d’autore, offrendo un’esperienza di lettura coinvolgente, pensata per lettori di tutte le età. L’appuntamento con il primo episodio di Paperone in Atlantide è su Topolino 3661, in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 21 gennaio.

