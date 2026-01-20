Geolier pubblica il freestyle che ha fatto impazzire i fan “Amen”

Share

🔊 Clicca per ascoltare

A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo e attesissimo album “TUTTO È POSSIBILE” (https://geolierofficial.lnk.to/tuttoepossibile; Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), Geolier porta sulle piattaforme “AMEN”.

Il brano, pubblicato lo scorso ottobre su YouTube e sui canali social dell’artista, entra oggi ufficialmente nella tracklist del disco in seguito alle migliaia di richieste dei fan. Una risposta diretta ad una domanda costante del suo pubblico, annunciata a sorpresa nelle ultime ore.

“AMEN” è un freestyle essenziale e senza filtri: un ritorno all’attitudine più pura, street e consapevole. Un pezzo che racconta fame, identità e visione, e che oggi completa un progetto già diventato centrale nella scena italiana.

“TUTTO È POSSIBILE” ha infatti segnato un esordio dominante su Spotify, con tutte le tracce del disco presenti nelle prime 16 posizioni della Top 50, certificando il momento di assoluta centralità di Geolier.

Il disco non è solo una conferma numerica, ma la fotografia di un percorso reale: dalla strada ai palchi più grandi, dal quartiere a collaborazioni che fino a pochi anni fa sembravano irraggiungibili. Un racconto che mette insieme mondi diversi, con la presenza di Pino Daniele, 50 Cent, Anuel AA, Sfera Ebbasta, ANNA e Kid Yugi, senza mai perdere coerenza.

“TUTTO È POSSIBILE” nasce da una frase che diventa visione e si sviluppa come un diario lucido: crescita, successo, pressione, radici e sogni realizzati. La strada resta un riferimento costante, non come immagine, ma come prospettiva. Napoli è una voce viva, origine e centro emotivo dell’intero progetto.

Con l’aggiunta di “AMEN”, l’album si arricchisce di un tassello fondamentale: quello della fame iniziale che convive con la consapevolezza di chi oggi detta il passo, forte dei numeri, della credibilità e del legame diretto con il proprio pubblico.

Di seguito la tracklist di “TUTTO È POSSIBILE”:

TUTTO È POSSIBILE (feat. Pino Daniele)

SONNAMBULO

DUE GIORNI DI FILA (feat. Sfera Ebbasta e Anna)

FACIL FACIL

1H

UN RICCO E UN POVERO

OLÈ (feat. Kid Yugi)

DESIDERIO

PHANTOM (feat. 50 Cent)

P FORZ

STELLE

AMEN (freestyle)

CANZONE D’AMORE

081

ARCOBALENO (feat. Anuel AA)

FOTOGRAFIA

A NAPOLI NON PIOVE

In estate Geolier porterà il nuovo album e la sua discografia di successo in concerto. Con tre live già sold out al Maradona, che chiuderanno il gigantesco tour “GEOLIER STADI 2026”, l’artista è pronto a calcare per la prima volta, tra gli altri, anche i palchi di Milano a San Siro e di Roma all’Olimpico.

Di seguito le date prodotte e organizzate da Magellano Concerti:

6 GIUGNO 2026

TERMOLI (CB) – ARENA DEL MARE 42° 15° – DATA ZERO

13 GIUGNO 2026

MILANO – STADIO SAN SIRO

19 GIUGNO 2026

ROMA – STADIO OLIMPICO

23 GIUGNO 2026

MESSINA – STADIO FRANCO SCOGLIO

26 GIUGNO 2026

NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – SOLD OUT

27 GIUGNO 2026

NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – SOLD OUT

28 GIUGNO 2026

NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – SOLD OUT

Le prevendite sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Info biglietti su: https://www.magellanoconcerti.it/.

GEOLIER è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena, ottenendo, in così poco tempo, importanti certificazioni: ben 91 dischi di platino e 39 dischi d’oro e oltre 1.5 miliardi di streaming totali e 468 milioni di views su YouTube. Un successo inarrestabile dietro l’altro non soltanto discografico, ma anche live, un artista da record, che oltre a collezionare un tutto esaurito dietro l’altro, è stato il primo a calcare il palco dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per tre concerti consecutivi completamente sold out ed ha infranto un altro record nell’estate 2025, quando è stato il primo in assoluto ad esibirsi per ben due volte all’Ippodromo di Agnano nella sua città. Il 19 novembre 2024 è uscito il suo primo libro “PER SEMPRE”, un racconto che lo vede ripercorrere le tappe che lo hanno portato a diventare quello che è oggi, come artista e come persona. Il 2025 è iniziato con il “GEOLIER LIVE 2025”, un tour interamente sold out nei palasport e che è proseguito per tutta l’estate, per poi concludersi nella suggestiva Arena di Verona. Il 2026, invece, lo vedrà protagonista del “GEOLIER STADI 2026”, che terminerà con 3 concerti allo Stadio Maradona sold out. Lo scorso 7 novembre ha pubblicato il singolo “FOTOGRAFIA”, seguito da “081” e “Phantom” insieme a 50 Cent, pubblicato il 5 dicembre. Il 16 gennaio 2026 ha pubblicato “TUTTO È POSSIBILE”, il suo quarto album.

Comunicato Stampa: HELP – PR & MEDIA RELATIONS