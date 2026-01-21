Bresh da venerdì in radio con “Introvabile”

Share

Da venerdì 23 gennaio sarà in radio e disponibile ovunque in digitale “INTROVABILE”, il nuovo emozionante singolo di BRESH, che torna a sorpresa con un nuovo brano inedito, dopo l’uscita lo scorso anno dell’album “Mediterraneo” (certificato Platino).

Il singolo (prodotto da SHUNE, Rocco Biazzi, Juli) è caratterizzato da un iniziale giro di chitarra che accentua l’essenzialità di “Introvabile” e dipinge senza filtri le contraddizioni che possono nascere e svilupparsi all’interno di una relazione. Grazie alla scrittura estremamente intima e personale di Bresh, il risultato è un brano carico di emozione, che restituisce un’immagine fragile e umana dell’artista.

Il nuovo singolo arriva dopo un 2025 che ha consacrato Bresh come uno degli artisti più apprezzati della sua generazione, con la pubblicazione di “Mediterraneo” e le incredibili date nei palasport del “Mediterraneo Tour”. E nel 2026 Bresh arriverà anche in Europa! Per la prima volta, infatti, sarà protagonista di 3 date nel Vecchio Continente: il 12 aprile al Cafè De La Danse a PARIGI, il 14 aprile alla Scala di LONDRA e il 15 aprile al Razzmatazz di BARCELLONA. I biglietti sono disponibili in prevendita al seguente link: https://linktr.ee/BreshEuropeanShows

A luglio, invece, sarà il momento di MARE NOSTRUM: quattro imperdibili date al Porto Antico di GENOVA, che vedranno l’artista tornare a esibirsi live nella sua città.

I biglietti per la data del 5 luglio sono disponibili in prevendita su www.livenation.it.

RTL 102.5 è radio partner di Mare Nostrum.

Queste le date di MARE NOSTRUM:

1° LUGLIO 2026 – PORTO ANTICO – GENOVA (SOLD OUT)

3 LUGLIO 2026 – PORTO ANTICO – GENOVA (SOLD OUT)

4 LUGLIO 2026 – PORTO ANTICO – GENOVA (SOLD OUT)

5 LUGLIO 2026 – PORTO ANTICO – GENOVA

L’album “MEDITERRANEO” (platino) è composto da 16 brani che vanno ad attingere da quell’immaginario legato al viaggio, al mare e alla Liguria che spesso torna nella scrittura e nella poetica di Bresh.

L’album, che vede Shune alla produzione, è disponibile nelle versioni Digitale, CD, LP (rosso e bianco) e doppio LP (blu + trasparente).

Le foto delle cover sono di Sam Gregg. L’artwork è di Marco Giacobbe e Matteo Bonato.

BRESH

Con 29 certificazioni platino e 11 oro, Bresh, nome d’arte di Andrea Brasi, è uno dei cantautori della scena urban più apprezzati degli ultimi anni. Bresh proviene dall’immaginario collettivo della Drilliguria, wave genovese caratterizzata da flow continuo e testi di ispirazione cantautorale, e in questo genere si distingue per la sua scrittura semplice e diretta, comprensibile fin dal primo ascolto, una voce vivace accompagnata da una melodia morbida che si adatta a tutti i cambiamenti emotivi della musica.

Dopo una lunga gavetta nella scena ligure e la pubblicazione nel 2012 del suo primo mixtape “Cambiamenti”, nel 2020 Bresh pubblica il suo primo disco ufficiale “Che Io Mi Aiuti”, considerato uno degli album d’esordio più belli dell’anno. Nel 2021 pubblica il singolo “Angelina Jolie”, hit certificata 4 volte platino, e a marzo dell’anno successivo, “Oro Blu” (doppio platino), il suo secondo album che debutta #1 nella classifica Fimi/NIQ dei dischi più venduti. Nell’autunno si esibisce nel suo primo tour nei grandi club, registrando il sold out in tutte le date.

L’anno 2023 si apre con la pubblicazione di “Guasto d’amore” (5x platino), canzone dedicata al Genoa, la sua squadra del cuore che l’ha adottata come inno, e a Genova, sua città natale. Il brano debutta direttamente alla prima posizione nella classifica Fimi/NIQ dei singoli più venduti.

Ad aprile esce “Altamente mia” (doppio platino), che si aggiudica il Premio Lunezia per il valore musical-letterario, e “Parafulmini” (3x platino), brano con Ernia e Fabri Fibra, tra i brani più suonati dalle radio durante l’estate 2023, raggiungendo anche il #1 della classifica EarOne.

Nell’estate 2023 Bresh torna a esibirsi live 15 date nelle principali città italiane, al Rock in Roma, in due date sold out nella sua Genova e davanti a 10mila persone al Carroponte di Milano, completamente sold out, per poi tornare a settembre con un nuovo singolo, “Nightmares” (doppio platino), insieme ai Pinguini Tattici Nucleari.

A febbraio 2024, Bresh è ospite al Festival di Sanremo in ben due occasioni: nella terza serata esegue “Guasto d’amore”, mentre nella serata delle cover affianca Emma in un medley dei più grandi successi di Tiziano Ferro.

A maggio 2024 esce il singolo “Torcida” (platino), il cui video è stato girato durante il soggiorno di Bresh in Brasile.

A dicembre 2024 viene annunciata la sua partecipazione al 75° Festival di Sanremo. Bresh è in gara con il brano “La tana del granchio” (certificato PLATINO e rimasto stabile per sei settimane nella TOP 10 delle classifiche Top 50 Italia di Spotify e italiana di Shazam e si è posizionato per cinque settimane consecutive nella Top 10 della classifica FIMI/NIQ dei singoli più venduti) e durante la serata dedicata alle cover si esibisce insieme a Cristiano De André con il brano in dialetto genovese “Crêuza de mä” di Fabrizio De André (scritto da Fabrizio De André e Mauro Pagani). Dopo l’emozionante performance, a grande richiesta esce in digitale “CRÊUZA DE MÄ – live version”, grazie all’affetto e al sostegno che il pubblico ha dimostrato nei confronti di questa speciale reinterpretazione del capolavoro di Faber.

A giugno 2025 è uscito “Mediterraneo” (PLATINO), il suo atteso nuovo album contenente anche il singolo “Umore marea” (ORO), che ha debuttato al #1 degli Album più venduti nella classifica FIMI/NIQ. Da fine ottobre Bresh è protagonista del suo primo tour nei palasport (data zero il 25 ottobre a Jesolo, 1° novembre a Roma, 6 e 7 novembre a Milano – SOLD OUT, 9 novembre a Bologna), caratterizzato dall’imponente scenografia di un relitto, sospeso tra sogno e memoria, appoggiato sul palco come un frammento di un tempo che non esiste più.

Comunicato Stampa: Ufficio stampa ON | Sara Bricchi