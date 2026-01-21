Cosmo
Il nuovo album di Cosmo inaugurato da “Ciao”

Cosmo annuncia il nuovo disco “La fonte”in uscita venerdì 17 aprile 2026 per Columbia Records – Sony Music Italy/42Records“Ciao” è il singolo che inaugura il progetto, ora disponibile su tutte le piattaforme digitali, accompagnato dal videoclip su YouTubein rotazione radiofonica da venerdì 23 gennaio.

“Ciao” racconta l’accettazione del dolore come unico modo per superarlo. Il singolo è nato durante la prima sessione di lavoro in studio seguendo un’intuizione sonora che ha aperto un territorio nuovo: “Giocando con gli accordi siamo finiti in un immaginario pop italiano anni ’80” – racconta Cosmo – “È in quel momento che abbiamo capito che la magia si era rimessa in moto, che un nuovo disco stava nascendo”. Diretto da Studio900, il videoclip di Ciao” traduce in immagini il percorso emotivo del brano e ne amplifica l’intensità, anticipando l’immaginario dell’album “La fonte” attraverso rimandi diretti.

Scritto, prodotto e suonato da Cosmo insieme ad Alessio Natalizia– produttore e musicista di base a Londra noto con l’alias Not Waving – il nuovo album La fonte” si inserisce nel secondo capitolo del loro percorso condiviso, dando seguito a un sodalizio artistico inaugurato con il disco “Sulle ali del cavallo bianco” (2024) e ormai consolidato.

“La fonte” – in arrivo a distanza di dieci anni da “L’ultima festa”, brano che ha segnato la consacrazione di Cosmo – è già disponibile in preorder in tre diversi formati:LP nero con poster, LP blu marmorizzato con poster (autografato o standard) e CD (autografato o standard).

