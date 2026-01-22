Alex Polidori è la voce ufficiale di Timothèè Chalamet in “Marty supreme”

Share

Alex Polidori, noto attore, doppiatore e cantautore con oltre mezzo milione di follower complessivi sui canali social, non chè tra le voci più autorevoli del cinema italiano è la voce italiana ufficiale dell’attore Timothée Chalamet, fresco di golden globe nel nuovo atteso film “Marty supreme” nelle sale cinematografiche a partire dal 22 Gennaio, https://youtu.be/JfY4TxETYmc?si=9YlUm-RfvnNO0Qui in cui Alex presta la voce al protagonista Marty Mauser, personaggio ispirato alla figura del leggendario giocatore di ping pong americano Marty Reisman.

A soli 30 anni, poliedrico e trasversale, Alex Polidori, è cantautore, attore e doppiatore. Attivo nel mondo del cinema e dello spettacolo sin dalla tenera età come bambino prodigio già notato da Mike Buongiorno nella celeberrima trasmissione “Bravo Bravissimo”, Alex nel corso degli anni ha incarnato diversi ruoli nel cinema e nella televisione. Dalla memorabile apparizione al Festival di Sanremo” del 2003 condotto da Pippo Baudo, dove interpretò il surreale Sindaco di Scasazza al fianco di Nino Frassica sino ai ruoli come attore nelle fiction “Il Bello Delle Donne”, “Ricomincio Da Me”, “Padri”, “Giovanni XXII”, “Cuccioli”, “Caldo Criminale”, e la sitcom “Fiore e Tinelli” in onda su Disney Channel, innumerevoli sono le sue interpretazioni in grado di mettere in risalto le sue mille sfaccettature, ritratti di un’anima vibrante, carica di energia e ricca di personalità.

Artista in grado di muoversi con estrema facilità in diverse arti e forme dello showbiz, Alex approda da giovanissimo al magico mondo del doppiaggio che li regala sin da subito grandissime soddisfazioni. E’ sua infatti l’inconfondibile voce per l’Italia del famosissimo pesciolino Nemo adorato da grandi e piccini e di Koda, fratello Orso. Dal 2016 presta la voce al giovanissimo Spider- Man (Tom Holland) inn tutti i film della Marvel (oltre 15 film) in “Captain America: Civil War”, “Spider-Man: Homecoming”, “Avengers: Infinity War”, “Avengers: Endgame” e “Spider-Man: Far From Home”. Dal 2017 è inoltre la voce italiana dell’attore nominato all’oscar Timothée Chalamet in “Chiamami Col Tuo Nome”, doppiaggio che li ha consentito di vincere il premio come miglior doppiatore al Festival nazionale del Doppiaggio (2019), “Lady Bird”, “Don’t Look up” e “Un giorno di pioggia a New York”, film di Woody Allen, Wonka, “Dune”, “Bones and all”.

Una carriera del doppiaggio da oltre 25 anni non solo al cinema ma anche per innumerevoli serie tv tra cui One Piece, Adventure time,Hazbin Hotel, Star Wars _ Rebel, Atypical, Elite, The Boys, Outer Banks,Ginny & Georgia, Euphoria, il signore degli anelli, gli anelli del potere e molti altri.

Come attore recita in note in fiction Rai e Mediaset come Ricomincio da me, orgoglio, caldo criminale, e nella sitcom Fiore tinelli in onda su Disney Channel.

Non da ultimo Alex è compositore e cantautore con all’attivo numerose produzioni, la passione per la musica va di pare passi a quella dell’arte cinematografica e del doppiaggio che fanno di Alex un artista completo e trasversale.

Comunicato Stampa: Christian Moioli