Al Teatro de’ Servi arriva Syria con “Perchè non canti più”

22 Gennaio 2026


Al Teatro de’ Servidal 29 gennaio al 1 febbraio, approda Syria con PERCHE’ NON CANTI PIU’-TRIBUTO A GABRIELLA FERRI, spettacolo con cui l’attrice e cantante condivide il ricordo di una grande artista, poliedrica, irripetibile, unica, diretta da Pino Strabioli e accompagnata alla chitarra da Massimo Germini.

Da una valigia rossa è nato un libro album dove ha raccolto scritti, disegni, appunti, scarabocchi, lettere e pensieri di Gabriella. Quella valigia mi è stata data da suo marito e da suo figlio. In quella valigia ho rovistato per intere notti e interi giorni, accatastati, sparsi, mischiati, c’erano e ci sono ancora fogli di carta colorati e in bianco e nero.

Ho incontrato Syria in un ristorante a Trastevere e mi ha dichiarato la sua passione per Gabriella_ afferma il regista Pino Strabioli. Abbiamo pensato di provare ad aprirla insieme quella valigia per farla diventare suono e voce. Stiamo sparpagliando le note e le canzoni che Gabriella amava di più e le stiamo mischiando ai suoi pensieri. Sarà un cantare recitando e un recitar cantando. Un concerto, un racconto. In molti me l’hanno chiesta in prestito quella valigia rossa, l’ho sempre tenuta stretta. Syria ha nella voce e nel cuore quei pezzetti di Roma che sapranno dove portarla, dove aprirla, dove lasciarla cantare e raccontare.

Comunicato Stampa: Maresa Palmacci


