La “Tribute Band Ufficiale” dei Pooh al Teatro Italia

Share

🔊 Clicca per ascoltare

La grande musica dei Pooh sbarca nella Capitale per un evento che promette di andare ben oltre il semplice concerto. Martedì 27 gennaio 2026, alle ore 21:00, lo storico Teatro Italia di Roma aprirà le porte ai Palasport, l’unica formazione che da trent’anni incarna l’estensione artistica e tecnica del mito di Roby, Dodi, Red e Stefano.

Riconosciuti ufficialmente nel 2006 come “Tribute Band Ufficiale” direttamente dai quattro membri storici dei Pooh, i Palasport sono i custodi di un progetto d’eccellenza che fonde perfezione sonora e una messa in scena monumentale. La loro forza risiede in un dettaglio unico al mondo: l’impiego della strumentazione originale appartenuta ai Pooh. Dalle tastiere ai costumi, fino ai leggendari gong e ai timpani sinfonici di Stefano D’Orazio, ogni elemento sul palco è un pezzo di storia della musica italiana.

Il legame tra i Palasport e i Pooh è così autentico che la band originale ha più volte attinto dal patrimonio tecnico della tribute band per i propri tour negli stadi (San Siro e Olimpico), a testimonianza di una stima che valica i confini della semplice imitazione.

Lo spettacolo al Teatro Italia si preannuncia come un’immersione totale di oltre due ore in cinquant’anni di successi. Il pubblico romano potrà assistere a una produzione imponente, caratterizzata dal celebre pianoforte a coda bianco, coreografie di luci laser e scenografie mobili. Una qualità costruttiva che ha portato i Palasport sui palchi televisivi di Rai Uno e Canale 5, consacrandoli come gli eredi naturali di un repertorio che unisce generazioni di fan.

“Un patrimonio che ha il compito di dare continuità alla nostra musica”: con questa benedizione ufficiale dei Pooh, i Palasport si preparano a regalare a Roma una serata di emozioni pure, restituendo al pubblico la potenza e la magia delle grandi produzioni originali.

Dettagli dell’evento e Biglietti:

Data: Martedì 27 gennaio 2026, ore 21:00

Martedì 27 gennaio 2026, ore 21:00 Location: Teatro Italia, Via Bari 18, Roma

Teatro Italia, Via Bari 18, Roma Prevendite: Biglietti disponibili sul circuito Ticketone e presso il botteghino del teatro.

Comunicato Stampa: Elena Torre