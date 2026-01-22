La “Tribute Band Ufficiale” dei Pooh al Teatro Italia

Tribute Band Pooh

La grande musica dei Pooh sbarca nella Capitale per un evento che promette di andare ben oltre il semplice concerto. Martedì 27 gennaio 2026, alle ore 21:00, lo storico Teatro Italia di Roma aprirà le porte ai Palasport, l’unica formazione che da trent’anni incarna l’estensione artistica e tecnica del mito di Roby, Dodi, Red e Stefano.

Riconosciuti ufficialmente nel 2006 come “Tribute Band Ufficiale” direttamente dai quattro membri storici dei Pooh, i Palasport sono i custodi di un progetto d’eccellenza che fonde perfezione sonora e una messa in scena monumentale. La loro forza risiede in un dettaglio unico al mondo: l’impiego della strumentazione originale appartenuta ai Pooh. Dalle tastiere ai costumi, fino ai leggendari gong e ai timpani sinfonici di Stefano D’Orazio, ogni elemento sul palco è un pezzo di storia della musica italiana.

Il legame tra i Palasport e i Pooh è così autentico che la band originale ha più volte attinto dal patrimonio tecnico della tribute band per i propri tour negli stadi (San Siro e Olimpico), a testimonianza di una stima che valica i confini della semplice imitazione.

Lo spettacolo al Teatro Italia si preannuncia come un’immersione totale di oltre due ore in cinquant’anni di successi. Il pubblico romano potrà assistere a una produzione imponente, caratterizzata dal celebre pianoforte a coda bianco, coreografie di luci laser e scenografie mobili. Una qualità costruttiva che ha portato i Palasport sui palchi televisivi di Rai Uno e Canale 5, consacrandoli come gli eredi naturali di un repertorio che unisce generazioni di fan.

“Un patrimonio che ha il compito di dare continuità alla nostra musica”: con questa benedizione ufficiale dei Pooh, i Palasport si preparano a regalare a Roma una serata di emozioni pure, restituendo al pubblico la potenza e la magia delle grandi produzioni originali.

Dettagli dell’evento e Biglietti:

  • Data: Martedì 27 gennaio 2026, ore 21:00
  • Location: Teatro Italia, Via Bari 18, Roma
  • Prevendite: Biglietti disponibili sul circuito Ticketone e presso il botteghino del teatro.

