Benji & Fede fuori ovunque oggi “Zero”

È fuori da oggi “Zero”, il nuovo singolo di Benji & Fede per Warner Records/Warner Music Italy. Insieme al brano è online anche il videoclip ufficiale, che amplia e rafforza il racconto emotivo della canzone. Un punto di ripartenza netto nel percorso artistico del duo, che sceglie di azzerare sovrastrutture e certezze per lasciare spazio a una dimensione più autentica e vulnerabile.

Il videoclip ufficiale del brano, già online [link:https://www.youtube.com/watch?v=ayvxhXBrNR4], nato da un’idea di Federico Rossi e diretto da Davide Dilorenzo e Nicola Corradino, accompagna “Zero” con un linguaggio fortemente cinematografico e teatrale. Ambientato interamente al Teatro Storchi di Modena, città natale del duo, il video dialoga apertamente con l’immaginario di Mulholland Drive, è il film pluripremiato del 2001 scritto e diretto da David Lynch, in particolare con il concetto del palco come spazio mentale. Benji & Fede sono seduti in platea, come spettatori di qualcosa che li riguarda intimamente. Sul palco si esibisce una cantante: una figura femminile, simbolica, che dà corpo a una parte profonda dell’artista. Non un personaggio, ma un’identità altra, libera ed emotiva. La performance diventa così verità, mentre lo sguardo resta sospeso tra chi osserva e chi viene osservato.

“Zero” è una ballad intensa che nasce dall’azzeramento: dei ruoli, delle difese, delle aspettative. Un brano diretto e profondamente emotivo, costruito su immagini semplici ma potenti, che si apre in modo essenziale per poi crescere gradualmente, lasciando entrare nuovi elementi musicali che ampliano l’atmosfera e ne accentuano la carica emotiva.

«Io non mi rendevo conto che ero, di tutte quelle cose che volevi per davvero»: “Zero” è un racconto intimo e senza filtri che mette al centro la vulnerabilità e il bisogno di essere visti per ciò che si è davvero, fino ad arrivare a spogliarsi di tutto, anche dell’orgoglio, pur di essere riconosciuti e amati, dove il dare tutto a qualcuno significa anche esporsi, perdersi, arrivare a sentirsi “zero” senza condizioni.

Dopo un anno che li ha visti tornare con nuova musica, a partire dal singolo “Stupido Me, Stupida Te”, e protagonisti del TOUR ESTIVO 2025, che li ha riportati dal vivo in tutta Italia fino ai due eventi di chiusura a Roma e Milano, Benji & Fede ripartono da “Zero”: un nuovo inizio che guarda avanti, senza dimenticare il percorso fatto.

