Gli ospiti della settimana a “La Volta Buona”

Ultima settimana di programmazione del mese di gennaio per “La Volta Buona”, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio alle 14 su Rai 1, tra spettacolo, attualità e benessere, con interviste e momenti di confronto sul divano arancione assieme ai personaggi più amati dal pubblico.

Spazio alle interviste “one to one” curate da Caterina Balivo. Tra i protagonisti della settimana Martina Colombari, reduce dall’esperienza televisiva di “Ballando con le Stelle” e attualmente protagonista a teatro di “Venerdì 13”, una commedia brillante che mescola ironia e suspense, con Gianmarco Cro e Federico Maria Isaia.

Grande attesa per l’attore Matteo Martari, che tornerà a far emozionare il pubblico di Rai 1 con la terza stagione di “Cuori”. Nelle nuove puntate non mancheranno sfide professionali e personali, tra salti temporali, segreti che riemergono dal passato e un equilibrio sentimentale messo alla prova.

Spazio poi alla comicità del duo milanese Ale e Franz, protagonisti a teatro di “Capitol’Ho”, in cui invitano il pubblico a ridere di sé stessi e del mondo che cambia.

In studio anche Laura Adriani, una delle attrici più interessanti della nuova generazione, che dopo gli esordi di successo nelle serie amate dal pubblico come “I Cesaroni” e “Che Dio ci aiuti” ha partecipato al recente “Balene, Amiche per sempre”. Racconterà al pubblico il proprio impegno a sostegno di iniziative solidali e sociali di cui è testimonial.

Chiuderà il ciclo delle interviste Marco Mazzocchi, volto di riferimento del giornalismo sportivo Rai, per un racconto tra pubblico e privato, passione calcistica e attualità sportiva.

Nel corso della settimana ad animare il divano de “La Volta Buona” anche Beppe Convertini, Antonella Elia, Wilma Goich, Pino Insegno, Guillermo Mariotto, Annalisa Minetti e Valentina Persia, per talk dedicati ai legami, alle relazioni e all’attesa per il Festival di Sanremo.

Spazio anche al benessere, con le rubriche dedicate all’alimentazione e all’equilibrio quotidiano, curate del professor Giorgio Calabrese.

