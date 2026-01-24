È uscito il video di “Aperture” di Harry Styles

Share

🔊 Clicca per ascoltare

È uscito il video di “APERTURE”, il nuovo singolo attualmente in radio della superstar e vincitore di GRAMMY AWARDS HARRY STYLES, primo estratto dal suo attesissimo quarto album di inediti, “Kiss All The Time. Disco, Occasionally.”, in uscita il 6 marzo.

Per il video di “Aperture”, Harry è tornato a collaborare con l’acclamato regista Aube Perrie (“Satellite”, “Music For A Sushi Restaraunt”.)

L’album, che vedrà Kid Harpoon come produttore esecutivo e sarà composto da 12 nuove tracce, è disponibile in pre-order (QUI) nelle versioni CD e LP Standard (su Sony Music Store e presso tutti i retailers), LP nero Esclusiva Discoteca Laziale (Indie Exclusive) ed LP blu Esclusiva La Feltrinelli (Blue Vinyl). Sul sito ufficiale dell’artista, sono inoltre disponibili in pre-order LP in edizione limitata, merchandise esclusivo e box set.

Questa la tracklist dell’album “KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.”:

1. Aperture

2. American Girls

3. Ready, Steady, Go!

4. Are You Listening Yet?

5. Taste Back

6. The Waiting Game

7. Season 2 Weight Loss

8. Coming Up Roses

9. Pop

10. Dance No More

11. Paint By Numbers

12. Carla’s Song

Harry farà il suo atteso ritorno live nel 2026 con una residency in sette città. Together, Together comprenderà 50 date ad Amsterdam, Londra, San Paolo, Città del Messico, New York, Melbourne e Sydney, da maggio a dicembre. Le uniche città in cui Harry Styles si esibirà nel 2026. Tra le varie tappe, particolare risalto hanno le 30 date al Madison Square Garden di New York e i sei live al Wembley Stadium di Londra. Ospiti delle date, in specifiche location, saranno Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé e Skye Newman. Qui l’elenco completo delle date: hstyles.co.uk/tour.

Comunicato Stampa: ON – Out Now | Sara Bricchi