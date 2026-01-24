Geolier primo in classifica con “Tutto è possibile”

Share

91 dischi di platino, 40 dischi d’oro, un 2025 coronato da un tour completamente sold out nei palasport, seguito da un’estate che lo ha visto entrare nella storia come primo artista ad esibirsi per due volte all’Ippodromo di Agnano, registrando in entrambe le date il tutto esaurito, e concludere il suo percorso live nella cornice unica dell’Arena di Verona.

È in questo scenario che Geolier ha aperto un nuovo capitolo della sua carriera con “TUTTO È POSSIBILE” (https://geolierofficial.lnk.to/tuttoepossibile; Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), il suo quarto album, che ha conquistato il primo posto della Classifica Album e della Classifica Formati Fisici FIMI/NIQ Italia ( con “DIO LO SA”, il suo disco precedente, che continua ad essere stabile raggiungendo la top 5 della chart), imponendosi anche nella Top 10 dei Singoli, interamente monopolizzata dalle tracce del disco, così come il podio dei brani di tendenza di YouTube Italia. Un risultato che non si vedeva da più di due anni.

L’ennesimo traguardo che arriva dopo l’esordio dominante su Spotify, con tutte le tracce di “TUTTO È POSSIBILE” presenti nelle prime 16 posizioni della Top 50, certificando il momento di assoluta centralità di Geolier.

Il disco non è solo una conferma numerica, ma la fotografia di un percorso reale: dalla strada ai palchi più grandi, dal quartiere a collaborazioni che fino a pochi anni fa sembravano irraggiungibili. Un racconto che mette insieme mondi diversi, con la presenza di Pino Daniele, 50 Cent, Anuel AA, Sfera Ebbasta, ANNA e Kid Yugi, senza mai perdere coerenza.

“TUTTO È POSSIBILE” nasce da una frase che diventa visione e si sviluppa come un diario lucido: crescita, successo, pressione, radici e sogni realizzati. La strada resta un riferimento costante, non come immagine, ma come prospettiva. Napoli è una voce viva, origine e centro emotivo dell’intero progetto.

Di seguito la tracklist di “TUTTO È POSSIBILE”:

TUTTO È POSSIBILE (feat. Pino Daniele)

SONNAMBULO

DUE GIORNI DI FILA (feat. Sfera Ebbasta e Anna)

FACIL FACIL

1H

UN RICCO E UN POVERO

OLÈ (feat. Kid Yugi)

DESIDERIO

PHANTOM (feat. 50 Cent)

P FORZ

STELLE

AMEN (freestyle)

CANZONE D’AMORE

081

ARCOBALENO (feat. Anuel AA)

FOTOGRAFIA

A NAPOLI NON PIOVE

In estate Geolier porterà il nuovo album e la sua discografia di successo in concerto. Con tre live già sold out al Maradona, che chiuderanno il gigantesco tour “GEOLIER STADI 2026”, l’artista è pronto a calcare per la prima volta, tra gli altri, anche i palchi di Milano a San Siro e di Roma all’Olimpico.

Di seguito le date prodotte e organizzate da Magellano Concerti:

6 GIUGNO 2026

TERMOLI (CB) – ARENA DEL MARE 42° 15° – DATA ZERO

13 GIUGNO 2026

MILANO – STADIO SAN SIRO

19 GIUGNO 2026

ROMA – STADIO OLIMPICO

23 GIUGNO 2026

MESSINA – STADIO FRANCO SCOGLIO

26 GIUGNO 2026

NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – SOLD OUT

27 GIUGNO 2026

NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – SOLD OUT

28 GIUGNO 2026

NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – SOLD OUT

Le prevendite sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Info biglietti su: https://www.magellanoconcerti.it/.

GEOLIER è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena, ottenendo, in così poco tempo, importanti certificazioni: ben 91 dischi di platino e 40 dischi d’oro e oltre 1.5 miliardi di streaming totali e 468 milioni di views su YouTube. Un successo inarrestabile dietro l’altro non soltanto discografico, ma anche live, un artista da record, che oltre a collezionare un tutto esaurito dietro l’altro, è stato il primo a calcare il palco dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per tre concerti consecutivi completamente sold out ed ha infranto un altro record nell’estate 2025, quando è stato il primo in assoluto ad esibirsi per ben due volte all’Ippodromo di Agnano nella sua città. Il 19 novembre 2024 è uscito il suo primo libro “PER SEMPRE”, un racconto che lo vede ripercorrere le tappe che lo hanno portato a diventare quello che è oggi, come artista e come persona. Il 2025 è iniziato con il “GEOLIER LIVE 2025”, un tour interamente sold out nei palasport e che è proseguito per tutta l’estate, per poi concludersi nella suggestiva Arena di Verona. Il 2026, invece, lo vedrà protagonista del “GEOLIER STADI 2026”, che terminerà con 3 concerti allo Stadio Maradona sold out. Lo scorso 7 novembre ha pubblicato il singolo “FOTOGRAFIA”, seguito da “081” e “Phantom” insieme a 50 Cent, pubblicato il 5 dicembre. Il 16 gennaio 2026 ha pubblicato “TUTTO È POSSIBILE”, il suo quarto album.

