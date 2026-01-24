Stefano Fresi e Violante Placido ospiti su Rai 2 da Enrico Ruggeri

Share

🔊 Clicca per ascoltare

Martedì 27 gennaio alle 23.30 su RAI2, in seconda serata, andrà in onda la quarta puntata de “Gli occhi del musicista”, il programma di Enrico Ruggeri, scritto insieme a Ermanno Labianca.

Sarà dedicata a “CINEMA E MUSICA”, due arti che vivono in un abbraccio meraviglioso, si nutrono e si fortificano a vicenda. Sarà interessante parlarne e cantarne con ospiti che hanno scelto da che parte stare ma che tengono un piede oltre il loro confine, viaggiando tra le sette note con curiosità e naturalezza. A dialogare con Ruggeri ci saranno infatti gli attori e musicisti Stefano Fresi e Violante Placido. Dal cinema muto a Quentin Tarantino: tanti gli spunti per riflettere e cantare. Tra gli ospiti anche il cantante e compositore John De Leo, voce storica dei Quintorigo, che talvolta ha prestato la sua musica al mondo del cinema e immagina i suoi tour come una colonna sonora dal vivo, e la pianista e compositrice Giuseppina Torre, che costruisceatmosfere narrative vicine alle immagini.

In studio con Enrico Ruggeri ci saranno Alice De André, giovane attrice e regista, che collabora con la Fondazione un Futuro per l’Asperger, e Vincenzo Albano, attore comico di Zelig.

In ogni puntata sul palco una rock band da tour, ora graffiante ora elegante, formata da Francesco Luppi (tastiere e pianoforte), Davide Brambilla (tromba, flicorno, fisarmonica, tastiere), Sergio Aschieris (chitarre), Johnny Gimpel (chitarre), Phil Mer (batteria) e Mitia Maccaferri (basso), che esegue brani iconici legati al tema della serata o accompagna gli ospiti durante le loro esibizioni, regalando performance uniche e irripetibili.

“Gli occhi del musicista” è un programma Rai Cultura di Enrico Ruggeri ed Ermanno Labianca scritto con Alessio Tagliento, Graziamaria Dragani, Erica Tuccino, Alessandra Urbani, con la collaborazione di Pietro Galeotti. Produttore esecutivo Alberta Bargilli. Capo progetto Anna Lisa Guglielmi. La regia è di Stefania Grimaldi. Le puntate sono in totale 5 e vanno in onda su Rai 2 fino al 3 febbraio.

È disponibile per la prima volta la versione in vinile di “Gli occhi del musicista” (nar international), l’album di Enrico Ruggeri del 2003 che dà il titolo al programma.

Comunicato Stampa: Parole & Dintorni Marta Falcon