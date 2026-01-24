“Dell’amore e il fallimento” il nuovo album di Levante

Share

Il percorso di Levante composto di una lunga serie di racconti sull’amore, osservato da prospettive diverse, continua anche al Festival di Sanremo. Dopo “MAIMAI”, “NIENTE DA DIRE”, “DELL’AMORE E IL FALLIMENTO” e “SONO BLU”, singoli che l’hanno accompagnata in questi mesi, la cantautrice porterà sul palco dell’Ariston “SEI TU” di cui ha scritto testo e musica.

SEI TU è una canzone sull’immedesimazione, racconta di una persona che, non riuscendo a trovare le parole per esprimere il proprio sentimento, ne osserva gli effetti attraverso le sensazioni del corpo.

Levante sarà presto anche in tv come attrice nella nuova miniserie, in onda su Rai 1 il 3 e 4 febbraio, “L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro” con Lino Guanciale, diretta da Michele Soavi e dedicata a questo clamoroso evento.

La sua incursione nel cinema prima di questo episodio era stata solo con una piccola parte in “Romantiche” (2023), diretto e interpretato da Pilar Fogliati, di cui ha scritto anche la colonna sonora,e con la composizione del brano “Follemente” per il film omonimo (2025) di Paolo Genovese , candidato al Nastro d’Argento.

Ad aprile con “Dell’amore – Club Tour 2026” Levante sancisce il suo invocato ritorno al contatto diretto con il pubblico.

Dal 29 aprile inizierà il suo viaggio sonoro e visivo nei principali club italiani portando in scena non solo i brani più amati del suo repertorio, ma anche nuove canzoni che raccontano un percorso personale e artistico più profondo, più crudo e più vero, tra queste anche il nuovo singolo e i nuovi brani che, dall’inizio del 2025, hanno segnato il percorso verso il nuovo disco: “FOLLEMENTE”, “MAIMAI” e “NIENTE DA DIRE”.

Queste le date del tour (Organizzato da Vivo Concerti) un’esperienza intensa, collettiva e profondamente umana:

Giovedì 29 aprile 2026 | Padova – Gran Teatro Geox – DATA ZERO

Lunedì 4 maggio 2026 | Firenze – Teatro Cartiere Carrara

Mercoledì 6 maggio 2026 | Roma – Atlantico

Giovedì 7 maggio 2026 | Napoli – Casa della musica

Lunedì 11 maggio 2026 | Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia

Giovedì 14 maggio 2026 | Bologna – Estragon

Martedì 19 maggio 2026 | Milano – Alcatraz

Claudia Lagona, artista poliedrica capace di spaziare con la stessa creatività tra musica, scrittura e arti visive, cantautrice con all’attivo cinque album di grande successo “Manuale distruzione” (2014), “Abbi cura di te” (2015), “Nel caos di stanze stupefacenti” (2017), “Magmamemoria” (2019), “Opera Futura” (2023). Per Rizzoli ha pubblicato i romanzi Se non ti vedo non esisti (2017), Questa è l’ultima volta che ti dimentico (2018) e E questo cuore non mente (2021) e il libro di poesie “Opera quotidiana” (2024).

Torna in gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano “SEI TU”. La sua sarà la terza partecipazione dopo quella del 2020 con “Tikibombom” e del 2023 con “Vivo”.

