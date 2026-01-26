Renato Zero: grande successo per la prima tappa del tour a Roma

Share

Grande successo ieri al Palazzo dello Sport di Roma per la prima data de L’ORAZERO IN TOUR, la nuova tournée di Renato Zero (prodotta da Tattica) che ha preso ufficialmente il via davanti a un pubblico caloroso e partecipe. Un debutto trionfale che ha inaugurato una delle traversate live più attese della stagione: Roma si prepara ora ad accogliere altri 5 appuntamenti prima che il tour prosegua sui palchi dei principali palasport italiani fino ad aprile, per 30 date in calendario, molte delle quali già sold out, a conferma di un rapporto con i fan (“sorcini” di ogni generazione) che resiste al tempo e ai numeri impressionanti della sua carriera.

Quello di Renato Zero è uno spettacolo che si rinnova a ogni tournée, tra canzoni, parole, costumi e visioni, assumendo ogni volta una forma nuova. In oltre tre ore di musica ed emozioni, ieri sul palco della Capitale Zero ha portato il pubblico dentro il cuore pulsante del suo ultimo album L’OraZero, per la prima volta dal vivo, tra temi sociali, fragilità individuali e speranze collettive. In scaletta spazio anche per i grandi successi che hanno segnato la sua inimitabile storia: da No! Mamma, no! a Cercami e Il Carrozzone, e poi ancora il medley dance sulle note di Madame, Il triangolo, Mi vendo e quello conclusivo dove ha intonato, tra le altre, Il cielo e I migliori anni della nostra vita.

Con Renato Zero on stage: la band composta da Danilo Madonia (direzione musicale, tastiere e pianoforte); Lorenzo Poli (basso); Bruno Giordana (tastiere e sax); Rosario Jermano (percussioni); Fabrizio Leo (chitarre); Andrea Maddalone (chitarre); un coro a 8 voci e, con interventi in video, l’Orchestra Piemme Project. A impreziosire lo show anche i video-cameo di Gabriele Lavia e Luca Ward, rispettivamente nel ruolo del “Libero Pensiero” e de “L’Ignoto”.

Tra i momenti più intensi della serata, l’omaggio alle vittime di femminicidio con il brano Libera, accompagnato sullo schermo dai loro nomi e da un enorme “Basta” in rosso, carico di dolore e denuncia. E a sorpresa sul finale l’inedito Resta con me, dedicato al concetto universale di madre, che Zero ha voluto regalarsi e regalare alla platea in uno dei passaggi più toccanti dello spettacolo.

I biglietti de L’ORAZERO IN TOUR sono disponibili su renatozero.com, vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket.

La radio partner di L’ORAZERO IN TOUR è RTL 102.5.

L’ORAZERO IN TOUR viaggia con Italo.

L’ORAZERO IN TOUR

IL CALENDARIO

24 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

25 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

28 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

29 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

31 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

1 FEBBRAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

11 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

12 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

14 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM – SOLD OUT

15 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

7 MARZO – TORINO – INALPI ARENA – SOLD OUT

8 MARZO – TORINO – INALPI ARENA

11 MARZO – MANTOVA – PALAUNICAL – SOLD OUT

13 MARZO – MANTOVA – PALAUNICAL – SOLD OUT

14 MARZO – MANTOVA – PALAUNICAL – SOLD OUT

17 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA

18 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA – SOLD OUT

20 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA – SOLD OUT

21 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA – SOLD OUT

24 MARZO – BOLOGNA – UNIPOL ARENA

28 MARZO – PESARO – VITRIFRIGO ARENA – SOLD OUT

4 APRILE – EBOLI – PALASELE

8 APRILE – BARI – PALAFLORIO – SOLD OUT

9 APRILE – BARI – PALAFLORIO – SOLD OUT

11 APRILE – BARI – PALAFLORIO – SOLD OUT

12 APRILE – BARI – PALAFLORIO

15 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA

16 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA

18 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA – SOLD OUT

19 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA

