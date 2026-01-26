60° anniversario della Maison Anna Marchetti

Share

Quest’anno la Maison Anna Marchetti celebra sessant’anni di creatività e innovazione che hanno contribuito a raccontare Modena nel panorama del Made in Italy. Fondata nel 1966 dalla stilista Anna Marchetti, la Maison ha attraversato decenni di cambiamenti sociali e culturali con una visione coerente, elegante e profondamente radicata nel territorio. Un percorso riconosciuto anche dall’inserimento del marchio nel Registro dei Marchi Storici d’Interesse Nazionale. Questo importante Anniversario sarà celebrato con due eventi principali:

1 – MOSTRA “A MODO MIO – Anna Marchetti, 60 anni di Eleganza” 24 gennaio – 15 febbraio 2026 Chiesa Fondazione San Carlo – Modena | Ingresso gratuito Una mostra immersiva che ripercorre sei decenni di moda attraverso gli abiti iconici della stilista Anna Marchetti, archivi, immagini e materiali d’epoca. Questa importante Mostra è dedicata a Franco Giuliani, compagno di vita di Anna е figura fondamentale per la Maison, scomparso nel 2024. Per celebrare l’anniversario è stato realizzato un catalogo ufficiale, con prefazione della scrittrice e psicoterapeuta Prof.ssa Maria Rita Parsi, che restituisce un ritratto emozionale e culturale del percorso creativo di Anna Marchetti e della storia della moda degli ultimi sei decenni.

Inaugurazione – 24 gennaio 2026, ore 16.00| Ingresso gratuito Saranno presenti le autorità cittadine e istituzionali, a partire dal Sindaco Massimo Mezzetti, il Presidente della Camera di Commercio di Modena Ing. Giuseppe Molinari e l’Europarlamentare Stefano Bonaccini nonché rappresentanti del settore moda, tra cui il dott. Pisani, Presidente nazionale della “Filiera Moda” di FederModa. É inoltre attesa la partecipazione del Cav. Boselli, Presidente Onorario della Camera Nazionale della Moda Italiana, insieme alle presidenze, al corpo docente e agli studenti degli istituti Cattaneo Deledda, Venturi, Barozzi, Vallauri e UTE Università della Terza Età. ANNA MARCHETTI

2. SERATA EVENTO “La Voce della Moda” 7 febbraio 2026 – Teatro San Carlo, Modena ore 21:00 | serata ad invito Un viaggio emozionale in cui moda, musica e narrazione si fondono. Silvia Mezzanotte, che è stata la storica voce dei Matia Bazar, interpreterà i brani simbolo dei decenni che hanno segnato la storia della Maison. La serata includerà la performance dell’attore Savino Paparella, chiamato а evocare momenti chiave del percorso artistico di Anna Marchetti. Il momento centrale sarà il talk show con la stilista, intervistata dal giornalista Ettore Tazzioli, per un racconto dal vivo che attraversa memoria, visione e futuro. Presentatrice della serata la giornalista e scrittrice Riccarda Riccò,

PARTNER, MEDIA E RINGRAZIAMENTI

L’iniziativa gode del sostegno e del patrocinio del Comune di Modena e della Camera di Commercio di Modena, a cui vanno sinceri ringraziamenti per il supporto istituzionale. Un ringraziamento speciale alla Fondazione San Carlo per l’ospitalità ela collaborazione. Grazie Un grazie sentito a tutti i partner la cui partecipazione ha reso possibile l’intero progetto e ai Media partner TRC e il Direttore Ettore Tazzioli e Radio Bruno. anche a “II Resto del Carlino” e alla “Gazzetta di Modena” per seguire questi eventi. Un ringraziamento speciale alla splendida cantante e amica Silvia Mezzanotte, alla Prof.ssa Maria Rita Parsi e all’Art Director Hermes Goretti. Grazie a tutti gli Istituti scolastici e all’Università della Terza età per l’entusiasmo e la partecipazione dimostrata.

I| 60° anniversario della Maison Anna Marchetti è un omaggio alla città di Modena, ai suoi talenti artigiani e al valore della moda come linguaggio trasversale tra generazioni.

Una celebrazione elegante e intensa di una storia lunga sessant’anni, fatta di amore e passione per la moda con l’augurio che possa essere di esempio e di buon auspicio per le giovani generazioni.

Comunicato Stampa: Daniela Lombardi