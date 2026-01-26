Ditonellapiaga
Ditonellapiaga ph. Ilaria Ieie

Ditonellapiaga pronta per il 76° Festival di Sanremo

Redazione 26 Gennaio 2026 Artisti, In News, Sanremo, Sanremo 2026 Lascia un commento 85 Visite


Ditonellapiaga, cantautrice romana e una delle voci più interessanti e originali del nuovo panorama pop italiano, è in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “Che fastidio!” (BMG/Dischi Belli).

Brano energico e pungente scritto e composto dalla stessa Margherita -insieme a Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi e Alessandro Casagni- “Che fastidio!” segna un passo importante nel nuovo percorso artistico di Ditonellapiaga.Nato da un momento di crisi personale e musicale, il branoribalta le aspettative e trasforma l’autoironia in motore creativo. La scrittura diretta e tagliente fa del brano uno spaccato sincero e ironico delle piccole e grandi inconvenienze della vita quotidiana, strizzando l’occhio anche al mondo frenetico e colorato in cui l’artista si muove.

Ad anticipare la partecipazione al Festival di Sanremo, la release di “Si lo so”, il nuovo singolo fuori da venerdì 30 gennaio su tutte le piattaforme digitali per BMG/Dischi Belli, che apre ufficialmente le porte di un 2026 ricco di musica e di imperdibili soprese a tutto tondo nella carriera dell’artista.

Comunicato Stampa: Goigest


Tags

Guarda anche...

Ditonellapiaga

Ditonellapiaga apre le porte al nuovo anno con Si lo so

In attesa di rivederla più pungente che mai sul palco dell’Ariston, Ditonellapiaga apre le porte al nuovo …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

info@radiowebitalia.it
© Copyright - 2026, All Rights Reserved

Policy immagini