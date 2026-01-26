Tommaso Paradiso sul palco dell’Ariston con “I romantici”

Tommaso Paradiso
Tommaso Paradiso è in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano I romantici, una canzone che è un abbraccio, scritta pensando a tutte le persone a cui vuole bene e dedicata a chi ama. Il brano, scritto da Tommaso Paradiso e Davide Petrella e prodotto da Simonetta, è già disponibile in presave.

Per il cantautore romano è un momento di grandi novità: a fine 2025 ha pubblicato il nuovo album Casa Paradiso, uscito per Columbia Records/Sony Music Italy. Il disco è stato anticipato dai singoli “Lasciamene un po’” “Forse” che ha conquistato il primo posto della classifica Earone, brano più ascoltato in radio e tv. Parallelamente, Paradiso ha annunciato il tour TOMMASO PARADISO PALASPORT 2026, prodotto da Live Nation, che ad aprile di quest’anno lo porterà nei palazzetti di tutta Italia.

