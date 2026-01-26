Luisa Ranieri ai Progetti Scuola ABC di Cinema, Storia&Società

Share

Sono ripartiti dal 14 gennaio scorso gli appuntamenti di Cinema, Storia&Società – Dentro l’immagine, la linea tematica dei Progetti Scuola ABC dedicata al cinema e all’audiovisivo, rivolta alle studentesse e agli studenti delle Scuole secondarie di II grado, degli istituti professionali e degli Enti IeFP, che nasce per ripercorrere il Novecento attraverso le storie, le immagini, i protagonisti e gli interpreti del grande cinema italiano e internazionale e che vuole anche approfondire ciò che accade nel mondo odierno, denso di conflitti e contraddizioni che su grande schermo rivelano tutta la loro complessità. Il cinema è infatti un linguaggio universale, fatto di storie e personaggi, vite e paesaggi, ma è anche, quasi per vocazione naturale, uno specchio deformante e insieme fedele di ciò che accade nelle nostre società. Una rappresentazione che mette in gioco non solo la parte visibile del mondo in cui viviamo, ma quella in ombra, fatta di idee, aspettative, pregiudizi, memorie condivise e talvolta divergenti.

Dopo gli incontri con Riccardo Rossi, Monica Guerritore, Gabriele Mainetti, Mario Martone, grande affluenza di studenti e studentesse al Cinema Adriano di Roma per la proiezione di due puntate della serie di Rai1 “La Preside”, diretta da Luca Miniero e interpretata da Luisa Ranieri. L’incontro con l’attrice , moderato da Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dei David di Donatello, è stato animato dalle domande di studenti e insegnanti delle scuole di Roma e del Lazio presenti. La Ranieri ha raccontato la preparazione che ha svolto per prepararsi al personaggio, Eugenia Carfora, preside dell’Istituto Ortese di Caivano a cui si ispira la serie tv. “Tre settimane prima delle riprese – ha raccontato – sono scesa a Caivano e sono stata nella scuola per osservare Eugenia, per vedere come muove la mani, per esempio. Ho scoperto una sua rigidità del corpo che poi ho messo in scena e ho visto che tutto il lavoro fatto in precedenza con la costumista per preparare il personaggio era da rifare! Non volevo interpretare una insegnante radical-chic, volevo rendere meno evidente il mio corpo, volevo una parrucca per rendermi più ‘signora’: insomma, volevo essere più anonima, non volevo essere travestita da lei, ma essere lei. Volevo trovare una chiave empatica per rappresentarla, tenendo anche una mia parte di immaginazione per una persona che viene chiamata ‘la pazza’ perchè ha un modo diverso di pensare, con un senso altissimo del suo ruolo come componente dello Stato. Una persona che non sta mai dietro una scrivania, ma fa e pensa cento e più cose contemporaneamente”. L’incontro è stata anche occasione per riflettere sul ruolo della scuola e degli insegnanti. “L’empatia – ha sottolineato Ranieri – è l’unico modo secondo me per insegnare bene ai ragazzi, in

Italia sono più di 30 anni che non si investe sulla Scuola e penso sempre che per le istituzioni – in Italia come altrove – un gregge piatto sia sempre meglio di un gregge colto: su questo si devono interrogare le nuove generazioni, come era stato fatto nel Sessantotto! La scuola è un luogo dove incontriamo i nostri simili, dove puoi sognare, entrare in contatto con mondi e umanità diverse, dalla scuola si entra bambini e si esce adulti ed è qui che ognuno in qualche modo decide chi vuole essere, la direzione da intraprendere per la vita”. Dopo oltre un’ora di dibattito, Luisa Ranieri ha quindi salutato gli studenti ringraziandoli per le tante e sempre interessanti domande.

Cinema, Storia&Società – Dentro l’immagine è promosso dall’Assessorato Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica della Regione Lazio nell’ambito del PR FSE+ Lazio 2021-2027 con l’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale attraverso Zètema Progetto Cultura, in partenariato con Giornate degli Autori, Roma Lazio Film Commission, Cinecittà e la Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura.

Per maggiori informazioni:

