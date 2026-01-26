Share

🔊 Clicca per ascoltare

Quattro sold out a Milano nello stesso anno: Achille Lauro firma un 2026 da record con il tutto esaurito della data evento “Comuni Immortali” allo Stadio San Siro il 15 giugno, che si aggiunge ai tre appuntamenti già sold out all’Unipol Forum il 16, 17 e 23 marzo.

Il trionfo negli stadi – oltre a San Siro, l’Olimpico di Roma del 10 giugno è da mesi sold out ed è stata di recente annunciata una nuova data al Romeo Neri di Rimini in programma il 7 giugno – si affianca a quello dell’imminente tour nei palazzetti di marzo, da tempo interamente esaurito. Risultati che fotografano con chiarezza la dimensione raggiunta dall’artista e confermano una traiettoria ormai definita, capace di attraversare e conquistare i principali poli della musica dal vivo nazionale.

Il successo live si unisce a quello discografico: nel 2025 la musica di Achille Lauro ha dominato le classifiche radiofoniche e di streaming. Tra i brani più apprezzati figurano Amore Disperato (Platino), l’album “Comuni Mortali” (Platino), Amor (Platino) e Incoscienti giovani (Doppio Platino), in gara a Sanremo 2025, oltre al più recente singolo “Senza una stupida storia”.

I biglietti per la data di Rimini del 7 giugno 2026 sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

Il tour nei palazzetti e gli stadi sono prodotti da Friends & Partners.

RTL 102.5 è media partner ufficiale dei palazzetti 2026 e degli stadi “Comuni Immortali”.

Frecciarossa è il treno ufficiale degli stadi “Comuni Immortali”.

ACHILLE LAURO – COMUNI IMMORTALI 2026

07 GIUGNO 2026 RIMINI – STADIO ROMEO NERI

10 GIUGNO 2026 ROMA – STADIO OLIMPICO – SOLD OUT

15 GIUGNO 2026 MILANO – STADIO SAN SIRO – SOLD OUT

ACHILLE LAURO – PALAZZETTI 2026

04 MARZO 2026 EBOLI (SA) – PALASELE – SOLD OUT

06 MARZO 2026 ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – SOLD OUT

07 MARZO 2026 ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – SOLD OUT

09 MARZO 2026 BARI – PALAFLORIO – SOLD OUT

10 MARZO 2026 BARI – PALAFLORIO – SOLD OUT

12 MARZO 2026 PADOVA – KIOENE ARENA – SOLD OUT

14 MARZO 2026 TORINO – INALPI ARENA – SOLD OUT

16 MARZO 2026 MILANO – UNIPOL FORUM – SOLD OUT

17 MARZO 2026 MILANO – UNIPOL FORUM – SOLD OUT

20 MARZO 2026 BOLOGNA – UNIPOL ARENA – SOLD OUT

21 MARZO 2026 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM – SOLD OUT

22 MARZO 2026 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM – SOLD OUT

24 MARZO 2026 TORINO – INALPI ARENA – SOLD OUT

27 MARZO 2026 MILANO – UNIPOL FORUM – SOLD OUT

29 MARZO 2026 BOLOGNA – UNIPOL ARENA – SOLD OUT

Comunicato Stampa: Goigest